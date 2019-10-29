人民网>>财经

稳外资政策增强外企信心

“我们坚定看好中国投资前景”（身边看“六稳”⑥）

本报记者  林丽鹂  刘诗瑶

2019年10月29日04:58  来源：人民网－人民日报
 

　　“前不久，北京大兴国际机场正式运营，我们在那儿一口气开了5家店！”罗森（北京）有限公司副总经理车文焕掰着指头说，“今年，我们在北京首都国际机场T3航站楼将开6家店，天津滨海机场开3家店，京津三个机场总共布局14家店。”

　　交通枢纽人流量大，是便利店必争之地。过去，罗森在进军交通枢纽时也曾遭遇不顺。“我们曾参加一个城市地铁便利店竞标，由于多种原因没能中标，当时心里还嘀咕会不会是因为人家更愿意选择内资企业？”车文焕说。

　　如今，国家一系列稳外资举措落地，处处体现对内外资一视同仁，车文焕心里更踏实了。“猜测、担心完全没有了！这次，罗森与其他便利店品牌共同参加大兴机场的设店竞标。整个过程不看‘出身’，只看‘实力’，我们凭借良好的产品和服务赢得了一席之地。”

　　上世纪90年代，日本连锁便利店罗森刚进入中国市场时开店速度较慢，但近两年明显提速，今年预计开店550家。

　　开店提速是不是盲目扩张？当然不是。罗森一直坚持一个原则——经过评估达到盈亏平衡才能开新店。车文焕说：“日本总公司看到中国推出了实打实的稳外资政策，大大增强了在华发展的信心。”

　　地位待遇更平等。10月16日，在天津五大道的罗森主题店开张，房租只有市场价一半。车文焕介绍：“房租、装修、设备投资是开店支出大头，很多城市为鼓励便民行业发展，给相关项目30%—50%的补贴，还有节能补贴、税收返还补贴等。内资企业能享受到的待遇，我们外资企业也能享受到。”

　　营商环境更优化。“过去在北京，一家便利店从签约到开业需要3—4.5个月，办各种证要跑好几趟。商事制度改革后，‘多证合一’等举措落地，现在开店平均只需1个月左右，省下好几个月房租。”车文焕说，北京还在试点“一区一照”，让连锁便利店注册更快捷。

　　税费政策更实惠。车文焕算了一笔账：去年以来，增值税税率多次下调，罗森整体毛利率因此提升1%；受益于固定资产增值税进项抵扣，每家店铺又可以抵扣5万元左右；企业养老费用、水电费、网络通信费都在降低。这样算下来，罗森开店成本下降了5%。“便利店行业利润率低，节省1个百分点的成本都可能影响一家门店的盈亏。”

　　车文焕认为，日本的便利店市场已经饱和，但在中国，按8亿城镇人口、每2000人1家便利店估算，需要40万家，而目前存量只有十几万家，市场空间十分诱人。“我相信，到2020年罗森在中国开设3000家门店的目标一定能提前实现。”

　　去年以来，外部不确定性因素有所增加，但罗森却对中国市场先后三次增资，注册资本从9.3亿元提高到23.5亿元。“我们坚定看好中国投资前景，敢用钞票为中国市场投票！”车文焕说。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月29日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved