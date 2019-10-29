“我们坚定看好中国投资前景”（身边看“六稳”⑥）

“前不久，北京大兴国际机场正式运营，我们在那儿一口气开了5家店！”罗森（北京）有限公司副总经理车文焕掰着指头说，“今年，我们在北京首都国际机场T3航站楼将开6家店，天津滨海机场开3家店，京津三个机场总共布局14家店。”

交通枢纽人流量大，是便利店必争之地。过去，罗森在进军交通枢纽时也曾遭遇不顺。“我们曾参加一个城市地铁便利店竞标，由于多种原因没能中标，当时心里还嘀咕会不会是因为人家更愿意选择内资企业？”车文焕说。

如今，国家一系列稳外资举措落地，处处体现对内外资一视同仁，车文焕心里更踏实了。“猜测、担心完全没有了！这次，罗森与其他便利店品牌共同参加大兴机场的设店竞标。整个过程不看‘出身’，只看‘实力’，我们凭借良好的产品和服务赢得了一席之地。”

上世纪90年代，日本连锁便利店罗森刚进入中国市场时开店速度较慢，但近两年明显提速，今年预计开店550家。

开店提速是不是盲目扩张？当然不是。罗森一直坚持一个原则——经过评估达到盈亏平衡才能开新店。车文焕说：“日本总公司看到中国推出了实打实的稳外资政策，大大增强了在华发展的信心。”

地位待遇更平等。10月16日，在天津五大道的罗森主题店开张，房租只有市场价一半。车文焕介绍：“房租、装修、设备投资是开店支出大头，很多城市为鼓励便民行业发展，给相关项目30%—50%的补贴，还有节能补贴、税收返还补贴等。内资企业能享受到的待遇，我们外资企业也能享受到。”

营商环境更优化。“过去在北京，一家便利店从签约到开业需要3—4.5个月，办各种证要跑好几趟。商事制度改革后，‘多证合一’等举措落地，现在开店平均只需1个月左右，省下好几个月房租。”车文焕说，北京还在试点“一区一照”，让连锁便利店注册更快捷。

税费政策更实惠。车文焕算了一笔账：去年以来，增值税税率多次下调，罗森整体毛利率因此提升1%；受益于固定资产增值税进项抵扣，每家店铺又可以抵扣5万元左右；企业养老费用、水电费、网络通信费都在降低。这样算下来，罗森开店成本下降了5%。“便利店行业利润率低，节省1个百分点的成本都可能影响一家门店的盈亏。”

车文焕认为，日本的便利店市场已经饱和，但在中国，按8亿城镇人口、每2000人1家便利店估算，需要40万家，而目前存量只有十几万家，市场空间十分诱人。“我相信，到2020年罗森在中国开设3000家门店的目标一定能提前实现。”

去年以来，外部不确定性因素有所增加，但罗森却对中国市场先后三次增资，注册资本从9.3亿元提高到23.5亿元。“我们坚定看好中国投资前景，敢用钞票为中国市场投票！”车文焕说。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 01 版）

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