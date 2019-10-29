“我们坚定看好中国投资前景”（身边看“六稳”⑥）

“前不久，北京大兴国际机场正式运营，我们在那儿一口气开了5家店！”罗森（北京）有限公司副总经理车文焕掰着指头说，“今年，我们在北京首都国际机场T3航站楼将开6家店，天津滨海机场开3家店，京津三个机场总共布局14家店。”
交通枢纽人流量大，是便利店必争之地。过去，罗森在进军交通枢纽时也曾遭遇不顺。“我们曾参加一个城市地铁便利店竞标，由于多种原因没能中标，当时心里还嘀咕会不会是因为人家更愿意选择内资企业？”车文焕说。
如今，国家一系列稳外资举措落地，处处体现对内外资一视同仁，车文焕心里更踏实了。“猜测、担心完全没有了！这次，罗森与其他便利店品牌共同参加大兴机场的设店竞标。整个过程不看‘出身’，只看‘实力’，我们凭借良好的产品和服务赢得了一席之地。”
上世纪90年代，日本连锁便利店罗森刚进入中国市场时开店速度较慢，但近两年明显提速，今年预计开店550家。
开店提速是不是盲目扩张？当然不是。罗森一直坚持一个原则——经过评估达到盈亏平衡才能开新店。车文焕说：“日本总公司看到中国推出了实打实的稳外资政策，大大增强了在华发展的信心。”
地位待遇更平等。10月16日，在天津五大道的罗森主题店开张，房租只有市场价一半。车文焕介绍：“房租、装修、设备投资是开店支出大头，很多城市为鼓励便民行业发展，给相关项目30%—50%的补贴，还有节能补贴、税收返还补贴等。内资企业能享受到的待遇，我们外资企业也能享受到。”
营商环境更优化。“过去在北京，一家便利店从签约到开业需要3—4.5个月，办各种证要跑好几趟。商事制度改革后，‘多证合一’等举措落地，现在开店平均只需1个月左右，省下好几个月房租。”车文焕说，北京还在试点“一区一照”，让连锁便利店注册更快捷。
税费政策更实惠。车文焕算了一笔账：去年以来，增值税税率多次下调，罗森整体毛利率因此提升1%；受益于固定资产增值税进项抵扣，每家店铺又可以抵扣5万元左右；企业养老费用、水电费、网络通信费都在降低。这样算下来，罗森开店成本下降了5%。“便利店行业利润率低，节省1个百分点的成本都可能影响一家门店的盈亏。”
车文焕认为，日本的便利店市场已经饱和，但在中国，按8亿城镇人口、每2000人1家便利店估算，需要40万家，而目前存量只有十几万家，市场空间十分诱人。“我相信，到2020年罗森在中国开设3000家门店的目标一定能提前实现。”
去年以来，外部不确定性因素有所增加，但罗森却对中国市场先后三次增资，注册资本从9.3亿元提高到23.5亿元。“我们坚定看好中国投资前景，敢用钞票为中国市场投票！”车文焕说。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】