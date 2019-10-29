本报天津10月28日电 （记者富子梅、靳博）前三季度，天津固定资产投资同比增长15.4%。9月，天津制造业采购经理指数（PMI）时隔4个月，重回荣枯线以上，达到50.1%，超出全国平均水平。高质量、优结构、大力度的投资“马车”，持续拉动高质量发展，在稳增长、调结构、补短板中发挥了关键作用。

今年以来，天津投资始终保持两位数增长，结构不断优化，显示出稳中渐优的发展趋势和良好的市场预期。数据显示，1月至9月，工业技改投资同比增长29.5%，其中制造业技改投资增长35.1%。生物、新能源等战略性新兴产业投资增速分别超过60%和40%；高技术制造业项目增长62.4%；卫生、教育等民生领域投资大幅增长，增速分别为1.1倍和49.5%。产业投资青睐高技术、工业技改等领域，社会投资聚焦“一老一小”等民生热点，一批大项目好项目相继上马，重实业、惠民生的投资大格局，促进天津经济社会发展新旧动能加快转换，为高质量发展注入内生动力。

天津市发展改革委相关负责人表示，天津坚持在深入推进京津冀协同发展中谋划项目，在规划建设重大生态工程中挖掘项目，在主动对接国家部委政策支持中争取项目。前三季度，北京、河北企业在津投资占比达到50.5%，比上半年提高2.6个百分点。引进制造业项目540个，到位资金183.95亿元，增长46.6%；引进服务业项目3559个，到位资金2011.15亿元，增长9.2%。这些投资体量大、含金量高的项目，为保持投资稳定增长，为城市发展不断提供“给养”。

民间投资脱颖而出。前三季度，民间投资增长14.7%，占全市投资的42.9%。同时，民间投资更趋多元化，工业民间投资增长17.6%，租赁和商务服务业民间投资增长94.0%，均明显快于全市投资和民间投资整体水平。天津大力推进PPP（政府与社会合作）模式，为民间投资进入公共服务领域打破“玻璃门”，一批轨道交通、高速公路、污水处理、垃圾处理等领域PPP项目获批，总投资达940亿元；利用TOT项目融资方式盘活地铁2、3号线存量资产，引入社会资本参与投资运营，盘活存量资产155.7亿元。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 02 版）

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