本报北京10月28日电 （记者葛孟超）中国人民银行25日发布2019年三季度金融机构贷款投向统计报告。报告显示，三季度末，金融机构人民币各项贷款余额149.92万亿元，同比增长12.5%；前三季度增加13.63万亿元，同比多增4867亿元。贷款投向呈现以下特点：

普惠小微贷款增速持续加快。三季度末，人民币普惠金融领域贷款余额16.99万亿元，同比增长16.8%，增速比上季末高0.6个百分点。普惠小微贷款余额11.27万亿元，同比增长23.3%。建档立卡贫困人口贷款余额2542亿元。

企事业单位贷款增速回升。三季度末，本外币企事业单位贷款余额97.22万亿元，同比增长10.4%，增速比上月末高0.3个百分点，比7月末高0.4个百分点，增速连续两个月回升。

工业与服务业中长期贷款保持平稳增长。三季度末，本外币工业中长期贷款余额9.04万亿元，同比增长5.4%。其中，轻工业中长期贷款余额1.09万亿元，同比增长12%，增速比上季末高2.6个百分点。本外币服务业中长期贷款余额38.47万亿元，同比增长12%。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 02 版）

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