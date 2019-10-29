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文旅发力 夜晚更亮丽（经济聚焦·夜间经济观察②）

本报记者  贺  勇  王明峰  季觉苏  靳  博

2019年10月29日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　城市的夜，不只有美食和购物。在博物馆、海洋馆里也能度过一个奇妙夜；景区各显身手，让更多的人青睐夜间旅游；蹦床、攀岩、足球、篮球，体育的魅力更是助燃了夜间经济的热度。

　　随着人民收入水平提高和消费升级需要，融合文创、艺术、旅游、体育等精彩亮点的夜间经济业态正在升级。

　　

　　灯光点亮城市之夜，显出不同于白天的繁华与魅力。来自河北的游客陈艳红一家，在柔美的锦江夜色里，乘船体验了一把“夜游成都”；北京的羽毛球爱好者李超，下班后都会去球馆过过瘾，因为场馆会一直开放到晚上11点；不但可以尽情参观体验，还可以摸摸小鲨鱼，看着头顶的鱼儿游来游去，上海的耿莹陪着女儿以及其他夜宿海洋馆的孩子都兴奋得不想睡……

　　城市的夜，不只有美食和购物，还有许多新玩法。记者探访发现，时下，夜间经济早已突破购物、餐饮的传统形态，随着人民收入水平提高和消费升级需要，融合文创、艺术、旅游、体育等内容的夜间经济业态正在升级。

　　文化体验 海洋馆里度过奇妙夜

　　追逐调皮的貂鼠、观察“小飞侠”蜜袋鼯、与龙猫亲密接触……近期，北京丰台区南宫五洲植物乐园“会发光的植物园——小动物奇妙夜”一经亮相，就成为热门打卡地。这家“夜间动物园”的营业时间从18时延长至22时，龙猫、独角仙、魔花螳螂等多种可爱的动物和昆虫，上千件造型各异的动植物彩灯，为市民点亮了美好的夜晚。“许多野生动物都具有昼伏夜出的习性，而夜间动物园可以呈现各种野生动物最本色的生活面貌。相比于开放夜场之前，现在游客人数增加了30%。”该园负责人王安华介绍。

　　夜晚，伴着鲨鱼入睡，早晨醒来，就能看到鱼儿在头顶游来游去，是不是觉得很梦幻？前不久，耿莹就陪孩子去海洋馆体验了如此梦幻的一夜。在这里不但可以尽情参观体验，“还可以摸小鲨鱼。”说起这次经历，耿莹仍激动不已。到了睡觉时间，海洋馆给每个人发睡袋，孩子们都还兴奋得不想睡。

　　最近，上海开始流行夜宿海洋馆体验。以上海海洋水族馆为例，收费699元的夜宿活动，针对的主要是6—12岁的儿童。“基本上是团队报名，一般每批次有50名左右。”上海海洋水族馆夜宿项目负责人告诉记者，“夜宿活动让孩子们更加了解海洋，也增强了保护海洋生物的理念。”

　　为使夜间经济成为城市繁荣发展的助推器，近一段时期，北京、上海、成都等地纷纷出台一系列政策，深挖文化领域的夜间消费潜力，为人们享受有文化味儿的夜晚提供了越来越多的选择。

　　下班路上，走进一家24小时书店，伴着书香，静静享受夜的惬意与温柔；在灯火明亮的街口转个弯儿，小巷里新派的艺术夜市上人头攒动；突发兴致藏身于独立影院，来一次轻奢的私人观影，或是走进剧场，在喜剧演出中与众人一起开怀大笑……文化为城市的夜生活注入新鲜的、温柔的、热烈的、喜悦的能量，为人们带来更多不一样的奇妙夜晚。

　　夜游兴起 游船灯光点亮都市夜

　　晚8时许，夜幕低垂，成都的东门码头被灯光点亮，一排黄色摇橹船停靠在岸边，船篷上挂着的红灯笼，将夜晚的江水照出了粼粼的红光。陈艳红被这迷人的夜色吸引，拉着家人坐船体验了一把“夜游成都”。“光影摇曳，动态展示出杜甫诗作《春夜喜雨》中‘晓看红湿处，花重锦官城’的优美画卷，太有创意了！”陈艳红连连感慨不虚此行。

　　“夜游锦江”为成都旅游增添了新名片，也拉开了当地发展夜间旅游经济的序幕。“未来夜间旅游是一个巨大的市场，我们用光影讲述‘天府文化，成都故事’，让游客仿佛穿越时空感受‘老成都、蜀都味’，给大家一个‘在成都多留一晚’的理由。”成都文旅集团相关负责人表示。

　　随着夜色渐深，在京杭大运河北京通州城市段的运河两岸，灯光渐次亮起。沿河树木在环形灯、投光灯、星星灯的映照和点缀下，如火树银花，如星河璀璨，变成梦幻般的童话世界。从码头乘游船，一路沉浸于运河夜景之中，仿佛穿越古今，一览千年余韵。北运河大桥的灯光秀，则更令人拍手称绝——在长达170米的水幕上，采用22台激光投影机投射出整幅的多媒体水幕秀，精彩演绎京杭大运河沿线文化、通州八景等。

　　今年国庆假期，京杭大运河北京通州城市段正式通航，约12公里长的运河景观带、超大幅宽的桥体水幕，让运河夜色成为北京城市副中心的一道亮丽风景。

　　促进夜间经济发展，夜间旅游是不可忽视的一环。景区各显身手，观光游船、主题灯会、文化体验活动等已成为夜间旅游的风向标。西安大唐不夜城推出不久即成为网红景点，上海豫园夜景成为仅次于外滩的夜间游赏地，南京夫子庙景区在夜幕之下依然游人如织，重庆洪崖洞夜景吸引各地游客竞相打卡……随着交通及相关旅游配套设施和服务的不断完善，夜间旅游逐渐成为广大消费者喜爱的旅游形式之一。

　　体育竞技 夜间经济孕育新场景

　　每当夜幕降临，位于北京南六环的大兴道境运动中心就变得热闹非凡。蹦床、攀岩、足球、篮球……十多个夜场项目让无论是上班族还是学生党抑或亲子同行，都能找到适合的玩法。“考虑到消费者的需求，我们将营业时间延长至23时。篮球等运动项目在不同时段开展优惠活动，吸引夜间消费人群。”道境运动中心负责人戴倩介绍，现在中心夜间营业额可以占到全天营业额的七成以上。

　　不仅是在道境运动中心，位于大兴新媒体基地的悍能体育馆在夜间也颇受青睐。羽毛球爱好者李超是那里的忠实拥趸，“下班后都会去场馆打羽毛球，为了照顾大家的需求，球场会一直开到晚上11点。”

　　“点亮”夜京城前景诱人，挑战也显而易见。为了提升夜间经济的效能，北京大兴区特别提出要充分挖掘新城北区体育中心、鸿坤体育中心、道境运动中心等体育设施资源，引入专业运营团队，开展夜间体育赛事、夜间游览和夜间文化消费活动，丰富现有文体设施消费供给形式。其中，包括支持区体育运动场、建筑大学体育运动项目经营单位延长营业时间至22时以后等。

　　在天津河西区陈塘庄附近，夜幕下的欢呼声此起彼伏，原来是河西区哪吒体育节正在这里上演。河西区将3对3街头篮球对抗赛、沙滩排球系列赛、街舞大赛等广受群众欢迎的体育项目及相关产业，引入商业街区中，构建出一个以体育为介质的消费场景。        

　　天津市体育局排球运动管理中心主任李珊介绍，此次哪吒体育节的沙滩排球场，是在城市核心区商业街区内搭建的专业沙滩排球场地。群众报名踊跃、参赛积极，不少人玩到晚上10点仍不愿离开。一到周末决赛场次，更是人潮涌动、热闹非凡。现在，晚上去看看体育比赛，踩踩已经成为网红打卡地的比赛场地——白沙滩，已经成为不少天津市民的新习惯。

　　体育的魅力助燃了夜间经济的热度，带动着人流量、销售额显著提升，“体育+商业”的有效融合，起到了互助互促的“化学效应”。“自8月8日哪吒体育节开幕以来，商圈日均客流量提升了50%，商户营业额平均提升了55%，8月份商铺的租赁价格比6、7月份上浮了20%，处于供不应求的状态。”中冶置业集团天津公司董事长刘国宁感触很深。

　　尽管越来越多的博物馆、体育馆选择在深夜“亮灯”，但夜间经济发展仍然只是“小荷才露尖尖角”。发展夜间经济是一个系统工程，需要政府、市场主体以及消费者的通力合作。要在创新上下功夫，以各具特色的亮点，共同点亮夜间经济的发展之光。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月29日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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