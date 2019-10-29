原标题：发改委：推动全国范围 营商环境持续改善

10月28日，国家发展改革委副主任林念修在2019年全国优化营商环境经验交流现场会上表示，优化营商环境意义重大。要进一步深化改革、对标一流、勇于创新，以新气象新担当新作为抓实抓好深化“放管服”改革、优化营商环境改革各项工作，推动全国范围营商环境持续改善，以营造一流营商环境的新成绩，为完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会打下更加坚实的基础。

林念修指出，优化营商环境意义重大，实践表明，市场化、法治化、国际化一流营商环境，对于增强微观主体活力、提升政府治理能力、促进更高水平对外开放，作用显著、意义重大。

近年来，各地区、各部门深化“放管服”改革、优化营商环境，主动作为、探索创新，涌现出了一大批创新做法和鲜活经验，市场规则更加透明、市场竞争更加公平、监管执法更加规范、办事创业更加便利，企业和群众的获得感、满意度不断提升。

林念修介绍，近年来我国不断推进市场化改革，市场活力持续释放。截至目前，国务院部门行政审批事项削减超过了40%，工业生产许可证种类压减了1/3以上，取消、减征、减免中央和省级政府行政事业性收费超过1000项，企业开办不动产登记等事项办理时间压缩50%以上。此外，我国微观主体活力在量和质上都有了明显提升，今年前8个月，全国日平均新登记企业达1.96万户。

我国营商环境的持续改善也被世界银行“点赞”。世界银行日前发布的《全球营商环境报告2020》显示，我国营商环境排名跃居全球第31位，比去年提升15位，同时也是连续第二年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。

“在肯定成绩、坚定持续优化营商环境的信心和决心的同时，也要看到，对标对表党中央、国务院决策部署要求，对标对表国际先进，对标对表企业群众期待，当前优化营商环境取得的成效还只是初步的。”林念修表示，从工作理念看，站位全局、统筹谋划的思维还有待提升；从工作机制看，职责明确、协调配合的机制还不够健全；从工作效果看，市场主体获得感、满意度还有待提高，解决这些问题，仍需要继续付出艰苦努力。

他指出，要进一步抓实抓好深化“放管服”改革、优化营商环境改革各项工作，推动全国范围营商环境持续改善。具体而言，一是坚持统筹协调，加强组织领导、部门协同、社会共治，着力构建协同高效共治的体制机制。二是坚持问题导向，建立健全公平开放透明的市场规则，推进有效监管，公平公正监管，提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共服务，着力提升企业群众获得感和满意度。三是坚持深化改革，主动探索创新，强化法治保障，做好经验推广，着力推动全国范围营商环境大幅提升。（记者 孙韶华）

(责编：庄红韬、杨曦)