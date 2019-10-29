共建国际一流湾区（壮丽70年 奋斗新时代·区域协调发展新格局）

开着一辆粤港澳三地牌照的私家车，上午11时多从澳门的家中出发，驶上港珠澳大桥，12时准时到达香港中环，和一位约好的拍档喝午茶；午饭后，前往珠海横琴澳门青年创业谷，坐进公司会议室，召集来自内地、澳门的员工开会；讨论完项目方案，再回澳门见一个客户……

“粤港澳大湾区建设打开了一片创业新天地，机遇无限。”结束忙碌的一天，蔡渊博感慨。30多岁的他，今年进驻珠海横琴新区创业后，和伙伴们开发了一款深度旅游APP，已有注册用户十几万。

依珠江，傍南海，香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市等珠三角九市串珠成链。粤港澳大湾区总面积5.6万平方公里，2017年末总人口约7000万人，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。今年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，标志着这一重大国家战略进入全面实施阶段。

互联互通，深化“心相通”

加速“硬联通”“软连接”，助力要素便捷高效流动

伶仃洋上，又将见大桥飞架，“天堑变通途”——

10月9日晚，深圳至中山通道施工现场一派热火朝天。历经6个多小时奋战，伶仃洋大桥的最后一根桩基顺利完成灌注。作为深中通道的关键项目，伶仃洋大桥主跨1666米，桥面高达90米，相当于30层楼的高度。

深中通道集“隧、岛、桥、水下互通”四位一体，是继港珠澳大桥之后的又一超级工程。在不久的将来，从珠江西岸的中山，可驱车跨江直达东岸的深圳，通勤时间从以往2小时缩减为30分钟。

要素便捷高效流动，既是推进市场一体化、建设大湾区的基础条件，也是当前社会各界反映最为迫切的问题。

促流动，就要加快推进基础设施“硬联通”——

2018年9月23日，广深港高铁香港段正式通车；

2018年10月23日，港珠澳大桥正式开通，飞架香港、澳门、珠海三地；

2019年4月2日，南沙大桥通车。至此，珠江口东西两岸地区规划建设的6条公路通道，4条已经建成通车；

与香港连接的莲塘/香园围口岸，与澳门连接的粤澳新通道等大型跨境基建项目，也都在加快建设；

广东还加快建设“轨道上的珠三角”，力争实现大湾区主要城市间1小时通达……

“加快基础设施互联互通”，已作为单独章节写入《粤港澳大湾区发展规划纲要》。紧锣密鼓推进互联互通，今年上半年，广东全省交通基础设施建设完成投资同比增长22.0%。

促流动，更应加快推进三地体制机制的“软连接”——

粤港澳大湾区建设涉及一国、两制、三个关税区、三种货币，无论是国际、国内都没有可资借鉴的经验。如何在“一国两制”方针和基本法框架内，发挥粤港澳综合优势，创新体制机制，促进要素流通，成为大湾区面临的最重要、最紧迫的课题之一。

连通、贯通、融通，一项项实践创新和制度创新，推动规则相互衔接。

一座港珠澳大桥，既发挥着设施联通的作用，也承载着探索规则衔接的使命。从确立“港珠澳大桥专责小组——三地联合工作委员会——项目法人（大桥管理局）”三个层面的建设协调与决策管理机制，到技术标准三地都不一样，设计建设时就按照“就高不就低”的原则；从大桥三地口岸均实行24小时通关，到让在香港靠左行驶的右舵车可以在上桥后切换成靠右行驶，港珠澳大桥创新管理模式，有效解决了三地法律法规差异、技术标准衔接、建设程序规范等问题。

开通一年来，港珠澳大桥边检站出入境车辆验放量由开通时每月近3万辆次逐渐增长到现在每月近8万辆次，累计超过70万辆次。

在香港西九龙口岸，广深港高铁实行“一地两检”通关查验模式。同一区域内，分别设立香港口岸区和内地口岸区，按照各自法律进行出入境监管查验。这一创新之举，不仅提高了通关便利化水平，也丰富了“一国两制”实践。

专业资格互认深入推进，深圳前海、珠海横琴试行香港工程建设模式；湾区共享金融便利框架建成，跨境移动支付已经打通，粤澳两地保险业在珠海横琴率先试点实现“两地保险、一地购买”……

“硬联通”“软连接”竞相发力，助力物流、资金流、信息流等要素便捷高效流动，更助力粤港澳大湾区的“心相通”。

制造业重镇佛山，位于珠江口西岸，原本与港深等地交通不便。“如今从香港坐高铁到广州仅需47分钟，出站后再有10来分钟车程就能到达工厂。海外客商往来更方便了，选择也更多了。”在佛山南海区工作的姜晓平感慨。

创新引领，构筑新高地

超前布局未来产业研发体系，集聚全球高端科技要素资源

李泽湘的名字，很多人并不熟悉，但出自他手的企业，却赫赫有名——深圳大疆，全球最大的消费类无人机生产商。

早在1992年，身为香港科技大学教授的李泽湘创办香港科大自动化技术研究中心，并将目光投向整个粤港澳大湾区，着力探索一条跨境创业孵化之路。“大湾区范围内的香港、澳门，有国际一流高校，有紧贴全球科技创新前沿的基础研发能力；而相依相傍的珠三角，有全世界最完整的制造业体系和产业链优势，孵化转化和市场应用能力强。”李泽湘说，两相结合，就能激发出产学研协同创新的“化学反应”。

做无人机的大疆、做机器人的李群自动化、做“水上特斯拉”的逸动科技……20余年间，李泽湘斩获颇丰。粤港澳科技创新合作的魅力，也由此彰显。

世界上著名的湾区大多都是全球创新高地。突出创新引领，加快国际科技创新中心建设，是粤港澳建设富有活力和国际竞争力的一流湾区的重中之重。

三地因地制宜推进科技、产业、体制等创新工作，超前布局未来产业研发体系，促进创新要素自由流动，集聚全球高端科技要素资源，打造科技创新高地。

大湾区正进入协同创新的新时期。

大科学装置纷纷落户广东——

中国（东莞）散裂中子源去年8月正式投入运行，是全世界第四个散裂中子源装置；

深圳国家基因库2016年9月正式开启运营，是继美国、欧洲、日本之后的第四个国家级基因库；

国家超级计算广州中心南沙分中心2016年6月投用；

中科院惠州“强流重离子加速器”和“加速器驱动嬗变研究装置”两大科学装置开工建设……

大型科技平台的落户，吸引各种创新资源加速集聚。

科技创新资源共建共用共享，在大湾区渐成趋势——

香港的大学和科研机构，如今可以参加中央财政科技计划项目。粤港联合创新资助项目超过150个；

国家实验室、综合性国家科学中心、国家重大科技基础设施等，进一步向港澳地区高校、研究机构开放。截至目前，已有超过150个港澳及海外科研团队使用“天河二号”的超算服务；

香港科技大学（广州）校区、深港科技创新合作区、横琴粤澳合作中医药科技产业园……一系列深度合作发展平台，正在粤港澳大湾区内生长。从惠州走向世界的TCL集团，在大湾区建设框架协议签订仅1个月后，就与香港大学成立联合实验室，与香港科技大学、香港中文大学签署了战略合作协议。

人员往来，越来越密切。

“在香港研发，在深圳将技术转化为产品，再到东莞大规模生产。”来自香港的青年刘颖创办公司，谋求依托大湾区“创造让世界惊叹的产品”。港澳居民来内地就业无需再办理就业证；港澳高层次人才在广州南沙、深圳前海、珠海横琴三个自贸片区享受港人港税、澳人澳税；给港澳居民颁发内地居住证……在一系列优惠政策的吸引下，越来越多的像刘颖一样的港澳青年，正投身内地创业。

在世界夜景卫星图上，从广州到深圳再延伸至香港、澳门，是灯光最璀璨的区域之一。如今，这里正崛起一条创新资源集聚的科技创新走廊：深圳西丽湖国际科教城、东莞松山湖国际机器人产业基地、中新广州知识城、广州科学城……创新平台连珠成串，三地加大协同力度，积极吸引和对接全球创新资源，着力共同培育一批世界级产业集群，增强经济创新力和竞争力。

优势互补，携手向世界

构建开放型经济新体制，加快培育国际合作和竞争新优势

在广州生物岛上，默克广东创新中心正紧锣密鼓地进行最后收尾，将于11月中旬正式开业。在广州南沙经济技术开发区，世界500强企业日本电装公司瞄准新能源汽车发展前景，将增资20亿元兴建华南新厂区……

开放的大门越开越大，粤港澳大湾区作为我国开放程度最高的区域之一，有基础、有能力顺应全球发展潮流，更好地发挥香港、澳门作为自由开放经济体和广东作为改革开放排头兵的优势，为全国改革开放提供新鲜经验。

粤港澳大湾区如何加快构建与国际接轨的开放型经济新体制，加快培育国际合作和竞争新优势？

对标一流，打造具有全球竞争力的营商环境——

“多亏横琴新区先行先试‘跨境办公’！”澳门商报社社长朱海生说，其旗下的新媒体集团和欧泊（澳门）国际会展集团虽是澳门企业，但在珠海横琴不用重新登记注册，直接拿澳门的商业登记证就能开张，“从租下办公房到正式营业，仅用了20天。”“跨境办公”是横琴为便利澳门企业到内地创业发展推出的一项制度创新。

眼下，在营商环境对接上，广东对港澳服务业开放部门达到153个，涉及世贸组织服务贸易类别总数的95.6%。

营商环境就是生产力、竞争力，广东吸引越来越多外资企业抢滩布局。2018年，广东新设或增资合同外资金额超过1亿美元的项目达107个，多个百亿美元级外资大项目密集落户或动工。

到2020年，负面清单以外的外商投资备案办理时限压减至1个工作日以内，开办企业时限控制在4个工作日以内，累计新注册港资、澳资企业数量力争达到1.2万家；全面放开港澳居民个体工商户经营范围……广东已经明确，未来将推动实现粤港澳开放资源融合、开放优势互补、开放举措联动，引领形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

规则对接，打造参与“一带一路”建设的重要支撑平台——

“大湾区扩大开放，除要通过港澳链接全球资金、技术、市场，更需将‘规则衔接’的成果向外延伸，形成营商环境和投资贸易规则的全面、深度对接。”中山大学粤港澳发展研究院教授毛艳华说。

改革开放的历程，是香港、澳门同内地优势互补、一起发展的历程。在新时代的改革开放进程中，港澳仍然具有特殊地位和独特优势。充分发挥港澳开放平台与示范作用，广东强化三地政府、商会、企业间的精准对接，加强政策交流，深化与“一带一路”参与国家和地区基础设施互联互通、产能合作、经贸往来和人文交流等，共同开发“一带一路”沿线市场。广东制造业与港澳服务业“组团出海”，合作打造服务“一带一路”建设的投融资平台……

风起南海，潮涌珠江，粤港澳大湾区建设迈出了坚实的脚步。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 01 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)