原标题：区块链站上风口 业内警示发币炒币风险

利好因素将区块链再一次推向风口，但炒作区块链概念的风险则值得警惕。业内人士指出，发展区块链技术绝非推崇发币炒币，重要的是推动区块链与实体经济深度融合，着力解决中小企业融资难等问题，从而为实体经济服务。与此同时，区块链在金融、政务等多领域有广阔的运用场景，但实现完全落地还需要一定时间。

中共中央政治局近日就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。在利好因素作用下，区块链再度成为热议话题。28日，资本市场也给予了强烈的“共振”反应。在区块链概念的带动下，创业板成为领涨先锋。软件、计算机设备等相关概念板块涨幅均居前列，浙大网新、新湖中宝等70多只区块链概念股涨停。

针对区块链概念引发的“币圈热潮”以及资本市场热捧，中国人民大学国际货币研究所副研究员曹胜熙对《经济参考报》记者表示，“区块链是一个底层技术，与比特币、ICO（代币发行）等概念有本质区别，鼓励区块链技术的发展并不等同于鼓励空气币的发行。”

业内人士均表示，发展区块链技术的真正目的在于推动区块链与实体经济深度融合，着力为实体经济服务。

“区块链作为一项重要的新兴技术，在推动数字经济创新发展方面潜力巨大。我们要深入研究区块链技术，推动区块链与实体经济深度融合，解决中小企业融资难、银行风控难、部门监管难的问题。”在28日举行的首届外滩金融峰会上，中国人民银行科技司司长李伟表示。国家外汇管理局副局长陆磊在27日也表示，外汇局正在推动区块链技术和人工智能在跨境贸易融资、宏观审慎管理中的应用场景。

宜信公司创始人、CEO唐宁指出，真正值得关注的是技术创新带来的新商业模式如何能解决实际问题，帮助实体经济创造价值、降低成本、提高效率。他表示，宜信正在通过区块链技术解决供应链金融方面的挑战。

曹胜熙表示，区块链技术可以解决实体产业中由于信息不真实性造成的痛点。以矿产行业为例，由于前期勘探文件造假频出，矿产行业很难从银行贷款。“如果能够结合区块链，让前期参与勘探的三方——监理、勘察队和委托勘探的队伍都进入区块链的链条，前期勘察的可信度就会大大提高，也能使企业基于勘探权从金融机构获得融资。这就是一个区块链推动实体经济转型的例子。”他表示。

中国区块链应用研究中心创始理事长徐明星指出，基于自身透明性、不可篡改、去中心化等特性，区块链将为实体经济带来生产关系上的实质变革，预计将在“区块链+出行”“区块链+物流”“区块链+新零售”等方面大有可为。

不过，针对区块链在金融、尤其是货币领域的落地应用，有不少专家认为还有待时间验证。徐明星表示，尽管在过去几年中出现了大量提高区块链性能的技术方案，但目前区块链性能是否能够支持大规模的金融体系，仍然还是一个问号。

“区块链的发展落地还需要一定时间，炒作概念不可取，而盲目涌入市场则会承受较高的风险。”曹胜熙表示。（记者 罗逸姝 张莫）

(责编：庄红韬、杨曦)