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2022年农业保险保费收入 有望达840亿元

2019年10月29日08:14  来源：经济参考报
 
原标题：2022年农业保险保费收入 有望达840亿元

　　银保监会官网28日发布消息称，财政部、农业农村部、银保监会、林草局日前联合印发了《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。其中明确，到2022年，稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上，收入保险成为中国农业保险的重要险种，农业保险深度达到1%，农业保险密度达到500元/人。到2030年，农业保险持续提质增效、转型升级，总体发展基本达到国际先进水平，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。

　　财政部有关负责人介绍，要实现上述目标，2022年我国农业保险保费收入需达到840亿元，相当于年均增长10%以上，这一目标基本符合我国农业保险发展规律，且具有一定挑战性，经过努力预计可如期实现。

　　该负责人进一步指出，我国作为传统的农业大国，要发展现代农业，就必须解决农业生产面临的自然灾害和市场价格波动风险，这离不开国家层面的有力支持。从国际规则看，我国目前实施的农业保险保费补贴总体上属于世贸组织“绿箱”措施，具有较大发展空间。从国内实践看，发展农业保险可以促使政府救灾由“行政决策”“政府管理”向“市场契约”“保险理赔”转变，为保障粮食生产、维护农民利益增添新的“抓手”。

　　据悉，2018年，中央财政拨付农业保险保费补贴资金199亿元，为1.95亿户次农户提供风险保障3.46万亿元，补贴资金放大174倍。（记者 向家莹）

(责编：庄红韬、杨曦)
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