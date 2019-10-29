进博会为“一带一路”沿线企业拓展中国市场创造新机遇

日前，上海口岸迎来一批特殊商品――约200公斤意大利面团。作为第二届中国国际进口博览会的参展食品，这批面团将在上海“化身”为面包等意式美食，呈现给第二届进博会上的中国采购商和消费者。
负责面团检验通关的上海海关关员表示，以往入境的不是食品成品就是食品原料。花费心思将“活”的面团运到中国，为的就是做出地道的意式面包，由此可见意大利参展商对进博会以及中国市场的重视，也反映出以意大利为代表的“一带一路”沿线市场多彩独特的商品文化。
据上海海关统计，自9月26日第二届进博会首票进境展品报关以来，来自“一带一路”沿线市场的申报进境展品已达42票，占第二届进博会申报进境展品总数近3成，进博会正不断为“一带一路”沿线企业拓展中国市场创造出新的机遇。
除了带来面团以及新款依维柯商用车的意大利，同为“一带一路”沿线国家的土耳其参展第二届进博会的形式也富有特色：23家企业把150多个品类的展品装满2个大集装箱，通过一票报关的形式进境上海，犹如把一个集市搬到了进博会。
据介绍，这些来自土耳其的展品不仅有干果、饮料、食品，还有日用品、家电、医疗器械、瓷器、餐具等，品种数量是土耳其参展首届进博会的数十倍。
海关统计显示，今年前8个月，上海海关关区对“一带一路”沿线市场实现货物进出口1.02万亿元人民币，比去年同期增长5.5%，占同期上海关区外贸进出口总值的24.8%，同比提升了1.4 个百分点。
据介绍，中国国内宏观经济平稳运行，消费市场增长，有力支撑了自“一带一路”沿线市场资源类商品和消费品的进口。除了蜂蜜、葡萄酒、奶酪、水果等绿色农产品、初级原材料以及相关国家特色商品广受中国市场欢迎外，上海关区今年前8个月还从“一带一路”沿线市场进口集成电路503.5亿元，同比增长7.3%，占同期上海关区自“一带一路”沿线市场进口总值的14.9%，显示出中国市场的包容性以及与“一带一路”沿线的巨大经济互补性。（记者 吴宇）
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