融通共赢之路 推动开放大门（开放谈）

首届进博会以来，中国推出了一系列金融开放举措。这些举措包括取消QFII和RQFII额度、提前取消外资持股比例限制、放宽业务范围限制及降低外资准入条件等诸多关键内容。可以看出，随着一系列金融开放举措的落实，中外资从业条件及业务范围将更加一致，中国金融市场开放程度正变得越来越高。

从金融开放的动因来看，中共十九大提出“推动形成全面开放新格局”的论述，在对外金融领域提出了新时代全面提升金融开放水平的发展目标。正是基于这一目标，中国加快了金融开放的步伐。

需要看到，中国主动扩大金融领域的开放，就是因为金融开放有助于引入竞争，为国内金融业发展提供新的动能，通过竞争带来优化和繁荣。此外，实施主动金融开放还有助于增加外资的利用、有助于引入国外先进的管理经验、有助于增加市场参与主体、有助于完善金融市场结构。

金融开放包括银行业、证券业和保险业的全面开放，其目的是为外资金融机构提供全方位的国民待遇。就其意义而言，作为全球第二大经济体，中国主动扩大金融业开放有助于对冲贸易保护主义对世界经济的不利影响，从而提升中国在国际社会的话语权和影响力。与此同时，中国金融开放属于双向开放，具有互惠双赢的性质，不仅为外国投资者分享中国高速经济增长的红利提供了机会，也为中国企业和居民在全球范围内进行资源配置提供了有利条件。

在实践中，金融开放将深刻影响中国经济的方方面面。

首先，金融开放将大幅度提升中国经济的整体开放水平。金融开放构成了经济开放的重点和难点内容，这是因为经济开放的风险高度集中于金融开放，而金融开放具有“牵一发而动全身”的效果，因此，顺利推进金融开放对于中国建立新时代全面开放新格局具有至关重要的作用。

其次，金融开放将有助于推动人民币国际化的发展。长期以来，资本项目管制是妨碍人民币国际化的主要障碍之一。中国金融开放的重要内容之一就是实现资本项目开放，而资本项目开放将为人民币国际化全面发展提供坚实的制度基础。

最后，金融开放将给中国金融行业格局带来深远的影响。对外资而言，中国金融开放创造了巨大商机，高盛、摩根大通和花旗纷纷宣布将加大投资中国的力度，一场外资抢滩中国金融市场的盛宴正在拉开序幕。

对中国金融机构来说，资本流入一方面为做大“蛋糕”提供了有利条件，但另一方面也会挤压其市场份额和利润空间，面对这一挑战，国内金融机构只有提升自身竞争力才可能立于不败之地。

在中国深度开放并融入世界经济的进程中，金融扮演着重要的牵线、牵头角色。中国主动扩大金融开放无疑将为世界各经济体携手共赢创造更多机遇。

（作者为上海社会科学院国际金融货币研究中心主任）

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