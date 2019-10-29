期待中国推动新一轮经济全球化

10月26日，“读懂中国”广州国际会议开幕式上的外国代表

2019年“读懂中国”广州国际会议于10月26日在广州举行，主题是“新一轮经济全球化和中国改革开放再出发”。中国国家主席习近平向会议致贺信。习近平主席指出，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者，将坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢开放战略，继续为开放型世界经济发展增添动力，同世界各国人民一道，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让经济全球化更好造福世界各国人民。

习近平主席的贺信引发与会中外代表的强烈共鸣。他们纷纷表达对中国积极参与全球化进程的高度认可，也更加期待中国继续为开放性世界经济做出新贡献。

经济全球化不可逆转

“当前，经济全球化遇到一些曲折困难，但经济全球化潮流不可逆转，各国利益日益交融、命运更加休戚与共是大势所趋，不断创造更加美好的生活是各国人民的共同期待。”习近平主席在贺信中对经济全球化现状的相关阐述，得到了中外代表的认可。

“全球化不仅仅只是过去几十年的事情，它经历了更长的时间，是一个不可逆转的潮流。完全拒绝经济全球化的极端态度是不可持续的。”英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克表示。

墨西哥前总统、21世纪理事会主席埃内斯托·塞迪略表示，当前，国际贸易体系面临着极大压力，基于规则和规范的国际关系有可能被单边势力取代，这对美国、对全世界都将造成严重的后果。

在全球化智库咨询委员会主席龙永图看来，在过去一段时间里，严重的贸易保护主义、单边主义及全球供应链面临的安全威胁对经济全球化产生冲击。他以波音飞机为例说：“波音飞机是在美国制造的，但它通过全世界70多个国家、几万家企业提供原材料和零部件，形成了一个全球产业链，这是全球化最大的成果。”

时代呼唤全球化新架构

与会代表普遍认为，当前新一轮经济全球化，呼唤共同的责任与担当。国家创新与发展战略研究会会长郑必坚指出，世界正迎来一个以多极化为基础，以人类命运共同体为主轴，以和平与发展为主题的新一轮经济全球化。“时代呼唤经济全球化的全新架构，习近平主席提出的四项主张——坚持建设开放型世界经济大方向、共同为世界经济增长发掘新动力、携手使世界经济增长更加包容、继续完善全球经济治理，恰恰是这种历史性要求的鲜明回应。”

意大利前总理马里奥·蒙蒂表示，全球化意味着在多个维度的发展，要加强合作，解决全球化进程中的财富分配不均、社会发展不平衡等问题，为人民谋福祉，夯实全球化的根基。规则是推动新一轮经济全球化的生命线，要进一步夯实国际贸易规则体系，为参与全球贸易和经济全球化的实体提供行动指南。

“如果西方有远见看一下他们的长期利益在哪里，他们会发现是加强多边主义。”新加坡国立大学亚洲研究所研究员马凯硕认为，人类生活在地球村中，需要建立基于多边规则的世界秩序。“实现新一轮全球化，需要达成关于支持全球化的共识、需要国家放弃‘本国优先’的政策、需要在全球化中受益良多的亚洲尝试提供领导力。”

中国善用全球化推动世界发展

读懂中国，首先是要读懂中国道路。在与会代表看来，一个改革不停顿、开放不止步的中国，有能力、有意愿、有信心与世界携手同行，共创美好未来。“中国经济成功的故事就是经济全球化成功的最好故事之一。全球化在过去50年里得到不断的加速，中国的崛起离不开全球化。”马凯硕说。

马里奥·蒙蒂回顾了他在参加首届“读懂中国”国际会议时所看到的描绘中国新一轮改革开放的宏伟蓝图和计划，他表示，经过几年的发展，中国政府以及中国人民在新一轮改革开放浪潮中取得了卓越成就。

“从中非合作到‘一带一路’倡议，我们看到了非常好的全球化，看到了中国对于全球化的贡献。”马丁·雅克认为，“中国对于全球化的一个基本观点就是包容，有这种包容性，中国很好地实现了脱贫减贫，同时也更好地融入世界经济。”

“对于其他国家来说，可以从中国发展中获益。首先他们需要理解中国的发展故事和道路，从而可以让这些国家不必陷入一些不必要的疑虑甚至批评和指责中。”联合国工业发展组织总干事李勇认为，中国根据自己的经验、根据自己的国情，善用全球化推动世界发展，特别是带动了发展中国家的发展。“我们有充分理由相信，中国致力于推动新一轮全球化将为其他国家带来更大的机遇。”

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