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乡镇快递“最后一公里”为何总在“施工”中

2019年10月29日08:25  来源：中国青年报
 

　　“双11”又要来了，快递行业“大考”在即，快递公司已进入备战状态。10月11日，中通快递打响了“双11”涨价“第一枪”；4天后，圆通快递也宣布涨价。快递公司提价的同时，也引发了对快递行业“提质”的关注。

　　当前，各大电商平台纷纷掘金下沉市场，农村作为下沉市场重要组成部分，网络消费增势尤其强劲。据国家邮政局消息，2019年1～4月，农村快递业务量同比增速超过30%。然而，部分乡村的配送体系却跟不上村民消费和发展的需求。国家邮政局政策法规司司长金京华曾表示，全国74.9%的建制村尚未配备农村电商配送站点，乡村快递“最后一公里”仍在施工中。

　　其中，乡镇快递频现“二次收费”是“最后一公里”的堵塞因子之一。一个快递、两次收费，监管部门三番五次明令禁止，效果却差强人意。事实上，一些乡镇快递网点已是“四面楚歌”，却仍“顶风作案”，背后原因几何？如何解决好这一问题，让村民放心消费，无论是对提升消费体验，还是对电商把握下沉市场的增量红利都具有重要作用。

　　“不交钱就不给快递”

　　“网购明明付了快递费，签收还要再付费？”这个问题困扰了海南省澄迈县永发镇张瑶（化名）4年。她家几乎每周都要到镇上快递网点取1～2个快递，每个快递都需再付1～2元，每年花费约100～200元。她说，即使进行二次收费，也并未送货上门。

　　她所在的永发镇没有专门的快递公司，只有下属几个网点。其中，申通、中通、百世汇通、京东、天猫共用一个快递网点，圆通、韵达使用另一个快递网点。一开始只有一个网点收费，后来两个网点都收费了。圆通网点负责人告诉张瑶，以前快递公司包车将快递送到网点，现在他们要自掏腰包将快递拉回来，收1元当油费。

　　“不交钱就不给快递。”张瑶表示，在快递网点都是一手交钱一手交货，这样的霸王条款不合理。“我们也举报过，但过一段时间又收费了。”这一问题直到今年9月才得到解决。

　　而来自湖南省邵阳市新邵县寸石镇的刘先生依然面临同样的问题。从1年前开始，他每次去取件都要交2元钱。“快递员没通知我们，直接将快递放在乡村代理点。”

　　早在2018年6月27日，网名为歌儿的网友曾问政湖南省株洲市茶陵县政府：从2018年5月起，茶陵县腰潞镇所有快递取件都必须交费1～10元，快递行业垄断，普通消费者无力改变。

　　2018年6月29日，针对歌儿的投诉，茶陵县发展和改革局给出回复：由于茶陵网点为最低级快递网点，偏远乡镇需要到县城自取，该费用为茶陵县各快递公司收取的油费。今年10月27日，茶陵县相关快递公司向中国青年报·中国青年网记者透露，乡镇一级取快递仍需交一定的“拖车费”。

　　目前，在部分乡镇快递二次收费的现象依然存在，单件快递收取1～10元不等，四川、湖南、福建等多省都存在类似现象。一些乡镇消费者告诉记者，他们去取件时，小件收费3元，大件收费5元。

　　收or不收？是一场“生存战”

　　对于部分乡镇网点来说，二次收费的背后是一场“生存战”。

　　记者在采访中了解到，近年来，湖南一些乡镇快递网点单件派送费在减少，其中，湖南省永州市宁远县快递网点派送费下降了10%，湖南省新邵县一个镇的快递网点下降了40%。宁远县鲤溪镇快递网点负责人王斌（化名）表示，最近，配送费由原来的1元/件变成了0.9元/件，一次50～60件快递，并不能覆盖他来回80元的油费。而他并没有进行二次收费，“等将来快递量多了，可能就赚钱了。”

　　作为一名乡镇快递网点负责人，每天中午，湖南省邵阳市新邵县东北部某镇快递网点的王东（化名）都会开着自己4.2米长的箱式货车，从镇里出发，将沿途各乡村寄存点收的快递送到县城快递公司。随后又将新到的快递派送到各个乡镇寄存点，然后再回到镇上。

　　大概5、6年前，王东开始做乡村快递，在乡村只做一家快递公司的代理网点很难活下去，于是他加盟了“四通一达”（即申通、圆通、中通、汇通、韵达5家快递公司），每家加盟费1万元，此外还要向每家交5000元押金。他还花了十几万元购置了一辆大货车。

　　以前，一个快递，王东能得到1元派送费，去年开始变成了0.6元。10月27日，王东告诉中国青年报·中国青年网记者，他每天需要给几十个村派送几百件快递，从镇上到县城大概有50公里，来回油费大约60～70元，到了下半年，派件量增加，油费也会上涨10多元。其中，镇上快递相对较多，约有50～60件，派送费约为30～36元，扣除0.04元/件的信息费以及每月100多元的管理费，外加一些罚款，他说，“一个月下来基本挣不到什么钱。”而“双11”快递涨价，对他这样的快递末端影响不大。

　　“我投入这么多钱，赚个基本工资都很费劲。”因为乡村比较分散，王东在距离村民较近的乡村集市，设立了4～5个寄存点，村民到寄存点自取，每个快递交费2元。其中，他抽1元提成，除去油费，每件有0.5元的富余。“现在只能依靠寄存点收钱来支撑一下，不然早就关门了”。

　　“如果配送费足够，我们也不愿意做这种小人。”王东的同事说，从电商平台批量发出的快递，快递费非常低，经过层层分成，乡镇快递网点作为最后一环，能够分到的快递费非常低，无法覆盖配送成本。快递行业是一个劳动密集型的行业，是用一滴滴汗水换辛苦钱。有时，遇到收件人投诉，还要“低三下四”地去说好话。“人也累，心也累。”

　　相比之下，乡村收件利润空间更大一些。王东说，此前，乡村收件快递费为15元/公斤，近来调整为10～12元/公斤，收一件快递可以赚5元，但收件量屈指可数。一方面乡镇没有带动发展的工业，也没有电商。“即使家乡有人想做电商也会到外地去做，因为发件成本太高，这就是一个恶性循环”。他说，如果做不下去了，就把这个网点转出去。

　　今年8月，因为多地存在快递二次收费现象，“四通一达”被相关部门约谈后，部分地区的二次收费现象有所收敛，甚至停止。张瑶说，从9月开始，永发镇快递网点已停止了“二次收费”。

　　然而，一些快递网点在二次收费被叫停后也关门了。据媒体报道，今年8月，在叫停“取件费”后，四川省内江市资中县有8个镇快递网点申请退出。10月27日，福建省南平市建瓯市相关快递公司的工作人员告诉中国青年报·中国青年网记者，当地部分乡镇网点仍在进行“二次收费”，个别快递网点停止“二次收费”后，无法维持经营，其中，玉山镇快递网点已经倒闭了。

　　如何打通“最后一公里”

　　收费，消费者成了“冤大头”；不收费，乡镇快递网点难以维持，而村民到县城自取更是不便，由此陷入了两难境地。

　　造成这一困局的原因是多维度的。相比于城市，乡镇的问题不少，比如快递量少、派件分散、派件成本高等等，并且乡镇网点需要自付盈亏。据北京申通快递员刘国顺介绍，他一天能够派送150～160件，派送费为1.8元/件，主要针对一个或者几个社区集中派送。记者在采访中发现，乡镇的派件量和派送费远远达不到这个水准，在部分地区1天甚至就1个快递。

　　行业竞争也加剧了问题。快递行业观察者小安认为，今年一些快递公司相继降价，甚至掀起了“价格战”，这也在一定程度上导致了乡镇快递网点派送费的降低。申通、圆通、顺丰等公司公布的8月经营简报显示，几家公司业务量均有上涨，但单票快递价格却持续下跌。

　　中国快递协会发展研究室负责人刘霞指出，在部分地区，一些快递公司的快递费甚至低于成本，部分环节得不到该有的派送费补偿，这在一定程度上导致部分乡镇网点无法正常运营，从而采用不当的创收方式。

　　电商发展和布局深刻地影响着快递行业的发展。一方面，部分电商在发展初期通过低价运营的策略吸引顾客，从而大量压缩成本，快递价格也被压得很低。另一方面，一些电商延长产业链，不断布局快递行业，直接影响行业发展格局。

　　此外，电商“包邮”的模糊性，也在一定程度上加大了解决问题的难度。包邮意味着“一票到底”，无额外收费。然而，事实上快递公司大多未覆盖乡镇一级，乡镇消费者并不清楚或选择性地忽视了这个问题，从县城到乡镇这一段的配送就成了空白，这也是二次收费的争议焦点。

　　“快递二次收费需要区别对待。”刘霞认为，在派送范围内却进行二次收费是违规的，违反了按名址投递的现行服务标准，与现行法律法规相悖，需要消费者和监管部门共同纠正；但如果是超区取、派件，则需要与收件或寄件人沟通。如果双方同意在合理范围内加收快递费，就是合理的。

　　刘霞表示，终端配送的收费应该从源头即收寄环节做起，严格履行收、寄双方的约定，按照约定投送到指定地点，并落实优质优价、用户自愿选择的原则。

　　“二次收费”并非长久之计。王东表示，从乡镇快递网点的角度来说，要打通快递到乡村的最后一公里，一是需要整合各种资源，比如多家快递公司合作，使用同一乡镇代理点，降低配送成本；二是派送费至少要覆盖基本费用，“最后一公里打通的关键在于提费。”

　　打通最后一公里，让快递下乡进村，需要政府、企业以及行业协会打出“组合拳”。刘霞认为，首先，需要多方共同推动快递与邮政合作下乡进村。目前，中国邮政基本上实现了“村村通邮”，但村邮站利用率较低，应整合相关资源降低快递价格。同时，快递企业需要肩负一定的社会责任，不仅要苦练内功，还需要在积极推动快递与交通运输体系的融合发展上下功夫。此外，仍需出台相应的末端快递服务新政策，鼓励快递服务末端创新及新业态发展，并促进政策尽快落实。（见习记者赵丽梅）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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