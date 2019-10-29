重庆农商行上交所挂牌 成全国首家“A+H”股上市农商行

原标题：重庆农商行成功登陆A股 成全国首家“A+H”股上市农商行

重庆农村商业银行总行办公大楼

人民网重庆10月29日电 10月29日，重庆农村商业银行股份有限公司（A股简称：渝农商行，股票代码：601077；H股简称：重庆农村商业银行，股票代码：03618）在上海证券交易所挂牌上市，成为“全国首家A+H股上市农商行”“西部首家A+H股上市银行”。

重庆农商行A股IPO受关注

作为全国首家万亿级农商行、重庆本土最大的地方金融机构，重庆农商行A股IPO备受关注。

据悉，重庆农商行A股IPO此次发行价格确定为7.36元/股，发行规模为13.57亿股，募集99.88亿元，是迄今为止重庆IPO募集资金规模最大的企业。募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充该行资本金，提高资本充足率。

据了解，重庆农商行于2017年底正式向证监会提交A股上市申请材料，于次年1月获证监会受理，正式加入A股上市排队序列。2019年8月15日，证监会发布的第十八届发审委2019年第100次会议审核结果显示，重庆农商行成为首家成功过会的港股上市农商行，也是2019年第二家成功过会的银行。9月6日获得证监会上市发行批文，从通过发审会到获得上市批文仅用了22天。

有分析人士指出，重庆农商行A股成功上市，是该行紧紧把握住A股市场进一步深化、完善市场化改革的良好机遇，推进A股资本市场进一步市场化改革的良好实践。将进一步丰富市场化长效资本补充渠道，完善资本补充机制，有助于未来该行结合发展需求和市场环境，灵活、高效地实现资本补充。同时，发行募集资金用于补充资本后，将进一步增强风险抵御能力，有利于实现各项业务持续稳健发展。

综合实力保持国内农商行领军地位

重庆农商行成立于2008年，由原重庆农村信用社改制而来。在组建市级统一法人两年后，该行于2010年12月在香港联交所上市，成为全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行和西部首家上市银行。2017年底，该行正式向证监会递交A股上市申请材料，开启A股上市新征程。

回顾历史，重庆农商行改革发展的历程，就是中国农村金融机构不断激发活力、奋勇向前的一个缩影；重庆农商行改革发展的每一步，都走在了农村金融机构改革发展的前列，努力做到了与时代同频共振、勇立潮头。回顾各个关键时间节点，最主要实现了“农信社—农商行—上市银行”的跨越发展，可以归纳为“五个一”：

1951年，西南地区第一家农村信用社——重庆璧山县狮子乡信用社成立，至今已有68年历史；2003年，按照国务院农村金融改革部署，进入全国第一批改革试点；2008年，改制组建统一法人的农村商业银行，成为继北京、上海之后，全国第三家、西部地区第一家省级农商行；2010年，成功在H股主板上市，成为全国第一家上市农商行和中西部第一家上市银行；截至2019年9月末，下辖1家金融租赁公司、12家村镇银行，6家分行、35家支行、1775个网点，是重庆资产规模最大、网点人员最多的银行机构；综合实力排名全球银行第137位、中资银行第22位，居全国农商行和中西部银行第一位；被监管部门评为全国农商系统“标杆”银行。

截至2019年9月末，重庆农商行资产总额10341.92亿元，是全国第一家“万亿级”农商行；存款余额达6768.56亿元，贷款余额达4046.90亿元。其资产规模和存款余额，长期稳居重庆市同业第一位；1—9月，实现营业收入199.91亿元，同比增长1.24%；实现净利润87.95亿元，同比增长18.69%，主要业务指标保持稳健增长。

此次成功登陆A股，重庆农商行将成为全国首家“A+H”股上市农商行、西部首家“A+H”股地方银行、重庆首家A股上市法人银行，对重庆加快建设内陆开放高地、提高金融服务水平、助推城乡融合发展，具有重要的意义。

借力A股上市迈向高质量发展新征程

实现A股上市，这既是重庆农商行发展历程中的又一个重要里程碑，也是开启资本市场、迈向高质量发展的一个新起点、新征程。

为了更好地推动高质量发展，重庆农商行将基于自身经营特色、经验优势、自身定位，立足重庆“智能制造”、成渝城市群一体化等发展新动能、新机遇，站在自身“万亿”和“A+H”股上市新起点，将从新的高度展望未来、谋划长远、保持定力、走“零售立行、科技兴行、人才强行”之路。

突出零售立行——面对当前银行业面临的新挑战、新机遇以及新的零售新格局，重庆农商行将坚定做小、做零售战略定力，全面对标先进同业，通过提升零售“速度+精度+深度”，形成叠加效应，打造特色鲜明、优势突出、市场领先的“大零售”业务生态。

突出科技兴行——随着外部环境变化，重庆农商行将重新定位、迅速反应，以“科技兴行”战略为引领，打造金融科技核心竞争力，形成推动发展的长足动力。其中，重点就是强化科技赋能，构建智能化、数字化、平台化的生态金融，打造“最佳客户体验”。

突出人才强行——对照现代金融业需求，重庆农商行坚持把人才队伍建设摆在战略高度来推进，创新人才工作机制，推进人才结构调整，重点提升“四类人才”占比：市场研判、行业分析等方面的研究型人才；精通新型业务、前沿业务的专业型人才；金融创新、风险管控方面的技术型人才；既懂业务又懂管理的复合型人才。

“下一步，我行将充分发挥A股上市带来的体制机制效应，扎根重庆、深耕县域及农村地区，坚持‘服务三农、服务中小企业、服务县域经济’的市场定位，倾力推动重庆经济实现高质量发展。同时，我行将尽心经营、规范管理、创新发展，努力打造集约高效、特色突出、流程一流、富有责任、最具竞争力的商业银行，推动业绩持续稳健增长，最大限度地实现客户、员工、社会与股东的共赢！”重庆农商行有关负责人表示。（彭国威、游晋宇）

(责编：栗翘楚、庄红韬)