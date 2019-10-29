麻辣财经：刷屏的区块链技术，你了解多少？

区块链技术又“火”了一把！

10月24日，中共中央政治局第十八次集体学习，内容涉及区块链技术发展现状和趋势。这次会议传递出明确信息，就是把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

这则消息刷屏之后，很多人对区块链技术的兴趣大增。区块链到底是种什么样的技术？它的重要作用体现在哪些方面？未来会给我们的生活带来哪些影响？麻辣财经第一时间采访了技术专家和业内人士，争取让您一篇文章就能“秒懂”区块链。

一问：什么是区块链技术？

其实，区块链最早进入公众视野还是由于比特币的爆炒，而比特币的底层技术就是区块链。那么，什么是区块链技术？

业界专家告诉麻辣财经，当前并没有统一的定义，但普遍认为区块链是一种分布式的数据库，它的特点是数据区块以时间顺序相连的方式组合而成，同时以密码学方式保证了数据的不可篡改和不可伪造。

专家介绍，可以通俗地将区块链理解为一个分布式的公共账本，这个账本由各个区块连成一个链条。传统记账系统中，记账权掌握在中心服务器手中。区块链这个“账本”，则是链条上的每一个点都能在上面记账（记录信息），从而构成一种点对点的记账系统。因此，区块链技术被认为是一种去中心化的技术。

更为关键的是，由于以密码学的方法加密，数据不可能被篡改；同时，区块链用到的共识算法，又保证了区块链对新增数据的认可。这样一来，信息的可信度和真实性有了保证，区块链又被称作“信任机器”。

“区块链的核心功能是搭建信任机制。信任问题一旦被解决，互联网的每个节点将不仅是信息结点，还有可能是价值和信用的节点。未来，价值的发布、传播等都可能由中心的节点变成每一个人。”火币网创始人李林说。

专家特意打了个比方，在一个100人的村庄，张三向李四家买了一头牛，向他支付1万元。过去，他要依靠中间人村会计赵六（总记账人），将自己账下的1万元转到李四账下。而有了区块链系统，张三可以直接将自己账本中的1万元记到李四的账本上，同时交易信息会传到全村（即整个区块链系统），其他98个人也能看到信息。这样一来，不用担心赵六的账本丢失，也不怕李四不认账，而且由于系统记录了整个交易过程，又具有可溯源的优势。

国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室主任吴震告诉麻辣财经，区块链技术的核心优势是区块链系统中每一个信息，在网络里多个节点甚至每个节点都保存一遍。“任何节点自行修改数据，将不被其他节点认可，任意篡改数据变得不可能，整个网络也因此形成了一张较为严密的大网。”

二问：区块链技术有什么用？

正是由于区块链技术的这种特性，让它在那些依靠现有技术无法解决信任的领域，具有较大的应用潜力。

专家表示，区块链技术发展至今约10年时间，目前较为成规模的应用是在以加密货币为代表的金融领域。此外，电子存证是区块链另一个比较成熟的应用。吴震介绍，“随着经济活动日益深入，一些重要的电子数据如电子合同等需要第三方存证。但一些第三方存证机构缺乏足够的公信力，此时，采用区块链技术就是一个较好的方案，即通过引入多方监督来确保电子数据存证的效力。”

目前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。“区块链+”在民生领域也拥有一定的想象空间。

比如，在食品安全领域，借助可溯源、不可篡改的区块链技术，可以从食品材料的源头做起，搭建起一套区块链技术体系及运营方案。再比如办理政务时，使用区块链技术实现身份信息数据共享，可能为我们省去重复填写个人信息的时间，业务办理将更加便捷，为公众带来更好的政务服务体验。

当前，我国很多大中型企业都在研究、应用区块链技术，包括国家电网、中远海运集团等企业。中国平安也是较早进入区块链的企业之一，已将区块链技术布局金融、医疗、汽车、房产、智慧城市五大生态圈。在宁夏中宁，平安旗下的平安产险就通过区块链技术连接物联网设备，搭建智慧农业产销溯源平台，实现全产业链溯源管理。人们可以实时了解枸杞全生长周期的状态，并为每一片枸杞田地建立线上生产日志，记录操作人员的栽植、灌溉、施肥、修剪、采摘等生产加工过程。

“我们在大数据运营实践中，数据安全、隐私保护、数据确权、数据资产化和数据交易等都需要区块链技术支撑。”浪潮集团高级副总裁肖雪告诉麻辣财经，浪潮2016年开始探索研究区块链技术，并且基于区块链打造了“数据铁笼（IDS）”，做到了数据“非授权不可用”、“可用不可见”、“数据不出笼”，保障授权数据使用安全。此外，还将区块链技术应用于实体经济场景，通过建设运营质量链，在精准脱贫、地方特色品牌保护等方面发挥了作用。

三问：我国发展区块链有啥优势？

作为新兴技术，全球主要国家都在加快布局区块链技术。研究机构 IDC 数据显示，2019年全球在区块链解决方案上的支出预计接近 29 亿美元，2022年将达到 124亿美元。

那么，我国推进区块链技术有什么优势？

专家表示，我国企业在全球区块链技术领域具有一定的竞争力。在2019年上半年全球区块链企业发明专利排行榜中，前100名的企业中，中国占比67%，且专利排名前十的区块链企业中，中国占了7家。

我国政府也比较关注区块链技术的发展。2016年12月，国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》提出，加强区块链等新技术基础研发和前沿布局。这是区块链首次被作为战略性前沿技术列入规划，此后一些地方也出台推动区块链产业的专项政策，布局区块链产业。

在李林看来，区块链技术的战略价值在于，有望助力数字经济更公平、更有效率，并有可能成为下一代数字经济的重要组成部分。

“区块链技术可以实现数据互信、价值互通和权益共享，从而推动数字经济发展。”李林说，比如人们可以在没有第三方中心机构和信用机构的情况下，通过区块链技术，提高互信，降低协作成本，同时在区块链上对劳动进行智能分配，就可能帮助人们权益共享，进而在数字经济时代实现更公平、更合理的分配。

四问：区块链技术未来如何发展？

区块链技术未来发展前景如何？又该怎么防范潜在风险？

专家表示，区块链技术看上去很美好，但要推动大规模应用还需完善技术，找准应用场景，解决工程实施等现实难题。

专家表示，在区块链的一些应用中，每一个参与者都能够获得完整的数据备份，即所有交易数据都是公开和透明的，因此信息隐私如何保障，也是区块链发展需应对的课题。

“只有不断加强基础技术理论的研究和突破，区块链才能安全、可靠、持续的发展与应用；只有不断完善基础支撑设施，区块链应用的落地才能真正遍地开花。” 中钞区块链技术研究院院长张一锋说。

他表示，区块链属于新兴的交叉信息技术，推动区块链技术创新和落地，一方面需加强相关基础技术理论的研究，例如与区块链性能和安全相关的共识算法、与数据隐私相关的零知识证明等密码算法；另一方面需加快完善基础支撑设施的建设，如区块链行业公共网络、分布式数字身份体系等。

北京大学（天津滨海）新一代信息技术研究院金融科技研究中心主任董宁告诉麻辣财经，加快推动区块链技术和产业创新发展，要重视区块链技术的标准并加以推广。“随着产业应用的推广，各国不仅非常重视技术标准、专利及其他知识产权，也更为重视区块链在各个领域应用标准的价值和意义。因此，建议在区块链技术产业落地过程中，能有更多的企业参与行业应用标准化研究，进而形成国家和国际标准，提升我国在该领域国际话语权和规则制定权。”

专家特别提醒，我国在发展区块链技术的同时，要重视区块链可能引发的一些潜在风险。吴震举例说，一些不法分子利用区块链概念，发行空气币、传销币等；此外，区块链通常与数字资产有关，这个领域一直是黑客攻击的重灾区，对于区块链的技术安全需要高度重视。

专家建议，要加强对区块链技术的引导和规范，加强对区块链安全风险的研究和分析。探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，推动区块链安全有序发展。（完）

(责编：白宇、岳弘彬)