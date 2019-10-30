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为科技创新提供资金活水（经济聚焦）

截至10月29日，科创板共有36家公司上市交易，累计成交额9325亿元

本报记者  谢卫群

2019年10月30日05:15  来源：人民网－人民日报
 

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　　10月29日，资本市场的“新生儿”——科创板迎来开市第一百天。

　　作为资本市场重大制度创新，科创板开市以来运行平稳，活力十足。截至10月29日，科创板共有36家公司上市交易，累计筹资额497.55亿元，市价总值5663.93亿元。

　　科创板，正源源不断地为科技创新提供资金活水，成为撬动中国科技创新的新“支点”。

　　

　　10月29日，科创板迎来开市第一百天！

　　开市以来至10月29日，科创板共有36家公司上市交易，累计筹资额497.55亿元，市价总值5663.93亿元，累计成交额9325亿元，日均141亿元，占沪市比重为7.3%。

　　与中国的A股市场相比，100天，不到1万亿元的成交量的确不大。但它所呈现的改革张力，却值得称道。

　　运行活力足，科创板展现更多包容性

　　总体平稳，这是科创板百日的基本评价。

　　上市前5个交易日不设涨跌幅限制，这是一大突破；上市5个交易日后涨跌幅度设为20%，这也是科创板的独创。

　　“未盈利企业也可以上市，这是科创板的又一大突破。”上海浦东投资控股（集团）有限公司总经理文新春说。科创板精简优化了发行上市条件，突破了以往企业上市必须要实现盈利的硬性门槛。五套上市标准，适合不同的企业，未盈利企业的申报体现了科创板注册制的包容性。

　　目前，共有160多家企业申报科创板发行上市，有12家最近一年未盈利。12家未盈利企业中，5家为生物医药企业，都是周期长的企业。但这些企业至少有一项核心产品获准开展二期临床实验，申请上市都选择了第五套上市标准。这5家处于创新研发阶段的医药企业资金需求较大，能在科创板上市，便利了企业融资。

　　除了这5家生物医药企业和1家已撤回发行上市申请的企业，其他6家企业的营业收入平均复合增长率达82%；研发投入与营业收入平均占比20.89%。尽管未实现盈利，但这些企业仍处在增长期。

　　改革“试验田”，助推资本市场结构转型

　　科创板开市之前，中国的A股市场市值前列企业以传统企业为主。科创板开市百日后，这一局面正在发生变化。

　　从行业分布看，科创板上市企业凸显“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”的定位，聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、节能环保及新能源等战略性新兴产业。

　　上交所提供的资料显示，按照证监会行业分类，科创板排名前四的行业为专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业。对比科创板之外的A股市场，排名前四的行业分别是化学原料和化学制品制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业。科创板的科创行业属性更加鲜明。

　　作为改革“试验田”，科创板也是资本市场深化改革、经济转型升级的“助推器”。

　　上交所提供的数据显示，从成长性看，科创板企业最近一年营收增速中位数为31.59%，平均数为22.97%。而科创板之外的A股市场最近一年营收增速中位数为17.30%，平均数为11.78%。科创板企业更具成长性。

　　从研发情况看，科创板企业最近一年研发投入占比中位数为8.40%，平均数为7.07%。而科创板之外的A股市场最近一年研发投入占比中位数为3.69%，平均数为1.39%。科创板企业在研发方面投入更大。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，科创板受理企业与现代科技公司具有的高成长、强研发、稀缺性发展规律相吻合，为A股市场带来了鲜明的创新驱动特点，提高了资本市场服务科技创新企业的能力。

　　融资更便利，促进科创投资产业发展

　　设立科创板，一个重要的意义在于给科创企业“输血”，为科技创新提供资金活水。尽管科创板起步不久，但是，给科创企业“输血”的趋势开始显现。

　　“通过科创板上市，公司的资金需求得到了大大缓解。原计划融资10亿元，最后超出预期，达到了15.5亿元。这对于研发资金需求量大的芯片制造设备而言，是极好的机会。”中微公司董事长兼总经理尹志尧说。按照计划，中微公司将继续扩大规模，加快新品研发，同时不断引入优秀人才加盟。

　　从申请上市，到最后挂牌上市，中微公司只用了半年多时间。科创板实行的注册制，为科创企业融资创造了更大的便利。“现在拿到15.5亿元，和几年后拿到15.5亿元，意义完全不同。这为企业的快速发展创造了许多可能。”尹志尧说。

　　科创板的诞生改变了人们的投资习惯与思维。越来越多的人开始寻找并捕捉有成长空间的科创企业，并竞相投资。

　　清科研究报告称，2019年上半年股权投资市场中，按投资案例数，IT、互联网和生物技术排在前三位，与2018年相同；但电子及光电技术从第八位跃升至第四位，且在2019年上半年整体股权投资市场下行、投资案例数和投资金额大幅下滑的情形下，电子及光电技术投资仍然超过去年同期水平。一句话，与科创板相适应的“硬科技”类投资表现亮眼。

　　有专家坦言，科创板将增强中国资本市场对科创企业，特别是“独角兽”“隐形冠军”等企业的吸引力，同时也将增强资本对科创企业的投资热情。至今，社会上有关科创板类型的基金也在不断发行，并受到社会的追捧。

　　制图：沈亦伶


　　《 人民日报 》（ 2019年10月30日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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