原标题：存量加速出清 不良资产再迎处置高峰

在防控金融风险主基调下，银行以及资管公司均在持续推进不良资产处置攻坚战。近一个月来，包括济南农商行在内的多家银行在增资扩股的同时借机“配售”不良资产，亦有多家上市银行公告申请增加年度核销额度，累计额度达千亿。《经济参考报》记者在日前举行的首届不良资产交易大会暨第三届中国AMC发展国际论坛上获悉，未来一段时间，银行业不良资产仍处于阶段性处置高峰期，多家资管公司负责人也表示不良资产主业投放力度正在加大。

市场不断扩容持续激发各路资本的参与热情。值得注意的是，随着金融开放力度进一步加大以及法治环境的不断改善，境外机构参与国内不良资产市场的兴趣有了明显提高。据悉，下一步银行不良债权跨境转让试点有望继续扩围，在政策鼓励下，外资或将更加深入参与我国不良资产处置。

银行存量不良加速出清

作为防范和化解系统性金融风险重要阵地，今年以来，银行不良资产一方面在日益趋严的监管“标尺”下持续充分暴露，另一方面银行也在监管鼓励下，利用拨备较为充足的有利条件，加大不良贷款处置核销力度。

从监管趋势来看，鼓励银行加速暴露存量不良已成为共识。年初银保监会副主席王兆星谈及今年防范化解金融风险四个着重关注领域时，不良贷款排在首位。4月30日银保监会发布了《商业银行金融资产风险分类暂行办法》，明确银行将“逾期90天以上的全部计入不良”。7月5日，银保监会办公厅发文提出，地方AMC不得帮金融企业虚假出表掩盖不良资产。9月26日，财政部发布《金融企业财务规则（征求意见稿）》，对银行拨备覆盖率进行限制，这一文件对于拨备虚高的银行而言，未来大概率将提高其对不良资产认定标准，从而加快不良资产暴露。同时，在今年以来对部分地方中小银行机构现场检查中，掩盖不良贷款也是重要检查项目和违规重灾区。

强监管压力下，商业银行加大了出清不良资产的力度。中国银保监会副主席黄洪透露，监管部门督促金融机构制定并实施恢复和处置计划，持续化解银行不良贷款，前三季度共处置不良贷款约1.4万亿元，同比多处置1765亿元。

加大甩包袱的力度，一方面是确保银行信贷资产质量稳定。另一个目的则是腾出更多信贷额度支持小微企业、民营企业。“加大不良资产处置，盘活信贷存量，推进市场化法制化债转股，建立联合授信机制，腾出更多资金支持民营企业。”银保监会主席郭树清此前表示。从央行统计数据看，核销腾出来的资金也会计入当年社会融资规模。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，银行加快坏账核销处置的进度，把存量风险进行有效处置，银行资产负债表更加健康，新释放出的贷款额度，在支持实体经济的同时，也带来新的获益机会。

光大证券研究所首席银行业分析师王一峰表示，此轮不良资产新周期尚未结束，未来一段时间，不量资产处置和不良资产交易仍会呈现较为活跃的特征。当然，我国金融风险在可控范围，与国外其他经济体相比，不良贷款规模和不良率处于较低水平。

整体势头向好部分中小银行承压

不良贷款相关数据是金融系统运行稳定与否的一个重要参考指标。整体来看，近年来我国银行业不良贷款始终保持在较为稳定的水平。银保监会最新数据显示，截至2019年二季度末，商业银行不良贷款余额2.24万亿元，较上季末增加781亿元；商业银行不良贷款率1.81%，较上季末增加0.01个百分点。

值得注意的是，虽然整体势头向好，但受经济结构调整、金融监管趋严等多方面因素影响，银行业资产质量出现分化，局部压力显现，大型及股份制银行在信贷质量方面相对稳定，部分地区城、农商行则面临更大压力。

与此同时，今年以来，多地银保监部门鼓励有条件的银行将逾期60天以上贷款纳入不良。业内认为，随着不良认定口径趋严，部分银行可能面临不良率阶段性上升、拨备覆盖率下降、利润面临压力等问题，这也意味着对商业银行尤其是中小银行而言，进一步加大处置不良资产的力度更有紧迫性。

曾刚预计，长三角、珠三角等区域的不良风险已充分暴露，接下来不良将迎来“双降”，但未来一段时间的信用风险压力客观存在，不良的区域差异将进一步分化。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示，部分农商行前期因经营不善导致的资产问题，叠加未准确确认不良等因素，在当前政策导向下将加速不良暴露，但这仅是局部压力，当前银行业整体资产质量总体保持平稳。

市场扩容引机构加码布局

通过第三方催收、债务重组、核销不良贷款、资产证券化等多种方式，银行不良贷款的主动出清正在加速。下一阶段，多渠道防控与化解不良资产风险仍是银行业风险管理的重点。

四大资产管理公司负责人在近期工作会议上均明确，整体新增不良资产业务投放规模将超过去年，规模达千亿级别，同时中国华融和中国东方近期均获批发行金额不超过300亿元（含）人民币的金融债券，募集的资金主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

据中国东方资产管理有限公司总裁助理张向东介绍，今年以来，中国东方与中行、工行、农行、浦发行等大型银行在总部层面建立牢固合作关系。上半年，中国东方共中标总对总金融不良资产包21单，投放131.57亿元。

除内资机构外，境外机构参与国内不良资产市场的兴趣也在提高。“去年6月，欧力士集团同东方资产签署战略合作协议，我们一直在积极着手，准备进入中国的不良资产投资领域。”日本欧力士集团专务副总裁伏谷清表示，最近几年，中国的法律环境和对外营商环境进一步改善，金融对外开放大力推进，外资进入中国不良资产行业的环境已经成熟。

10月23日召开的国务院常务会议确定了优化外汇管理、促进跨境投资便利化的12条措施，其中涉及开展银行不良债权和贸易融资等跨境转让试点。这也被业内人士解读为，不良资产领域将进一步加快开放步伐，试点或进一步扩围。

“允许不良资产跨境转让，体现出我国金融开放程度进一步加快，但实现落地需要有操作流程（指引），目的是让境外资本很快进入。”中国AMC发展50人论坛理事会秘书长陈建雄表示。(记者 向家莹)

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