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70年来，我国城市公共汽电车由2200多辆增至67万多辆

大数据观察·辉煌70年：让亿万百姓出行更便利

本报记者  刘志强

2019年10月30日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：交通运输部
　　本版责编：唐露薇 吕中正 本版制图：汪哲平

　　“以前，北京公交线路有限，站点也不多，经常每辆车都挤得满满当当。到了高峰期，司机还得下车帮忙，推乘客上车。”谈起几十年前的情景，北京公交集团1路公交车驾驶员刘建辉记忆犹新，“后来，车辆多了，发车频次也提高了，公交车再不像从前那样拥挤了。像我所在的‘大1路’，已经拥有100辆车，高峰期每两分钟就发一辆车。”

　　从一穷二白到稳步发展，从公交优先发展再到打造公交都市，70年来我国城市公共交通事业发生了沧桑巨变，惠及了亿万百姓的日常出行。

　　覆盖越来越广

　　年客运量达697亿人次

　　在一张70年前拍摄的照片中，两排废旧的中巴车停在坑坑洼洼的空地上，等待整修。那是1949年初的北京，整座城市的公共交通基本瘫痪。谁能想到，70年后的今天，北京的公交运营车辆会超过3万辆、运营线路增至1200多条、公交线网覆盖率达到79.1%，成为全球最繁忙的公交都市之一。

　　北京公交的飞跃式发展是全国公交发展的一个缩影。1949年初，我国共有2292辆城市公共汽车、电车，主要集中在北京、天津、上海、大连、南京等大城市。到改革开放初期，全国城市公交运营车辆仍不足3万辆，年客运量仅132亿人次，市民出行主要依靠自行车。1985年，我国开启了城市交通市场化改革的大幕。上世纪90年代，我国将公共汽电车作为城市交通的主体，明确公共交通事业为市政公用事业，实施特许经营，加快了市场化进程，使城市交通实现了快速发展。

　　党的十八大以来，我国进一步确立了优先发展公共交通战略。截至2018年底，我国已拥有城市公共汽电车67.34万辆，运营线路60590条，线路总长近120万公里，公交专用车道长度达12850.2公里，公共汽电车全年完成客运量697亿人次。此外，交通运输部已确立了52个城乡交通运输一体化示范县，大力推进城乡交通一体化发展，“村村通公交”已在不少地方成为现实。

　　方式越来越多

　　定制公交、商务班车等满足多样化出行需求

　　“今年国庆假期，重庆7天接待游客超过3800万人次。要让客流稳定有序，没有发达的轨道交通是做不到的。”重庆轨道交通集团公司监事长魏建刚告诉记者，目前重庆已经投入运营的轨道线路有8条，通车里程达313公里，94%的轨道站点出站后就可以便捷地换乘公交。

　　自1969年北京建成我国内地第一条地铁线路以来，轨道交通在我国迅速发展。截至2018年底，全国已有35个城市开通运营171条轨道交通线路，运营里程5295公里，年客运量212.77亿人次，运营里程、在建里程以及完成客运量均居世界第一。

　　在运输容量大的轨道交通之外，近年来我国各地还发展了多样化的公交服务模式。

　　“重庆是典型的山地城市，道路狭窄且桥、隧、立交等交通瓶颈多。”重庆市道路运输管理局局长梅永康告诉记者，近年来重庆投放了约1000辆小型、灵活的“穿梭巴士”，建成了极具山城特色的城市公交微循环网络。2013年起，北京公交依托“互联网+”信息平台建设，在京通快速路上开通运营了定制商务班车。定制公交、商务班车、学生专线、旅游专线、通勤班车……如今，全国许多城市已经开启了基于互联网的公交服务。

　　服务越来越优

　　225个城市实现交通一卡通互联互通

　　“以前，坐公交得用月票，可月票只能去少数几个公交总站办理。后来，公交公司推出了IC卡，携带方便、还能打折。现在，连卡也不用带了，手机一扫就能付款。”聊起公交支付方式的变化，23岁的北京小伙罗宁说得头头是道。

　　70年来，随着公交事业的大踏步前进，公交服务的质量和水平也在不断提升。截至2018年底，我国已有225个城市实现了交通一卡通互联互通，共发行互联互通卡2400多万张，有100多个城市进入了公交移动支付时代。

　　“以前公交车上没空调，冬天冷、夏天热，受了不少罪，驾驶员‘苦中作乐’，想出不少妙招来。”北京公交1路驾驶员常洪霞回忆道：严冬中，公交人要忍受“冻三尖（鼻尖、手尖、脚尖）”的考验，为了保暖，他们就穿两双袜子，中间套一层塑料袋；酷暑中，紧挨驾驶座的发动机散发高温，他们就把机盖掀开，用湿毛巾塞住缝隙，一趟下来，湿漉漉的毛巾能被完全烘干。

　　这些烙着时代印记的“土办法”如今已随着车辆装备的提档升级而成为历史。1997年7月18日，北京第一条空调公共汽车808路开通。2000年前后，使用天然气等清洁能源的车辆、纯电动客车又开始替代原有的燃油车辆，使公交出行更加绿色。

　　“现在我驾驶的新能源18米‘中国红’大客车不仅实现了纯电动、零排放，还配备了主动安全预警系统，显著提高了安全水平。”常洪霞自豪地说。目前，我国城市公交车中，新能源车辆（包括纯电动客车、混合动力车）已有34.19万辆，新投放的车辆基本都配有车载视频监控和无障碍设备。

　　今年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出“推进出行服务快速化、便捷化”“优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行”。未来，我国公交事业有望再上新台阶，城市百姓出行还将更加方便快捷。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月30日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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