下沉市场不是“中低端市场”

伴随城镇化进程的持续推进、人均可支配收入的提高、5G等新型基础设施建设的加速落地，下沉市场的消费潜能将进一步被激发，消费升级还将提速，成为促消费的重要增长极

从物质消费到文化消费，从柜台买东西到线上下订单，从口口相传到微信群团购……去年以来，下沉市场涌动的澎湃活力表现亮眼。前不久商务部研究院发布的调查报告显示，下沉市场正成为电商争相追逐的新领域，是一片广阔的消费蓝海。

下沉市场指三线及以下城市、县镇与农村地区市场，是我国人口基数最大、面积最大、潜力最大的市场。随着交通网络、物流、信息技术等基础设施不断完善，电子商务向下延伸拓展，互联网覆盖率不断提高，下沉市场消费者能够接触到的商品和服务越来越丰富，消费需求得以源源释放。

有人认为，下沉市场是“中低端市场”，商品和服务质量不高，这显然是片面的认识。近年来，农村居民的人均可支配收入、人均消费增速都快于城镇居民，有着巨大的消费需求。三线及以下的城镇居民绝对收入水平可能比大城市低，但其综合生活成本相对较低，这部分消费者的可支配收入和消费意愿未必低于一、二线大城市。

下沉市场并非单一群体，有着丰富的层次和结构。第三方调研数据显示，下沉市场消费者网购品类指数与一、二线城市没有显著差别，并呈现多元化发展态势，对于商品他们更看重产品本身的品质，已超过对其价格的关注。

可以预见，伴随城镇化进程的持续推进、人均可支配收入的提高、5G等新型基础设施建设的加速落地，下沉市场的消费潜能将进一步被激发，消费升级还将提速，成为促消费的重要增长极。

目前，在消费分级与消费升级并行趋势下，消费者已逐渐步入既要“品质”又要“实惠”的理性消费阶段。下沉市场虽然规模庞大、成长快，但市场基数较低，消费需求仍有待满足，高质量的供给仍有待提升，这就需要各市场主体携手共进，构建更成熟、涵盖各层次消费的细分市场，更好地满足下沉市场消费群体对优质优价商品的多元化消费需求。

深挖下沉市场远非一日之功，还须久久为功。相关方面要继续推进下沉市场基础设施建设，鼓励技术和商业模式创新，有效激活消费潜能；电商平台等经营者应树立消费者优先意识，不断提升供应链整合能力、合作伙伴资源、仓储物流能力等，创造新供给，满足新需求；监管部门则要加大下沉市场监管力度，营造良好的市场环境，切实保护好消费者的合法权益。

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 18 版）

(责编：庄红韬、杨曦)