望海楼：读懂中国市场的魅力

举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推进新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。11月5日，中国国家主席习近平将出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。这充分体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，体现了中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。

第二届进博会的规模更大，质量更高，活动更丰富。参加国别、地区、国际组织和参展商均超过首届。其中，世界500强和行业龙头企业参展数量均超过首届。企业展和国家展总面积达到36万平方米，更多新产品新技术新服务“全球首发、中国首展”，专（业）精（品）尖（端）特（色）产品精华荟萃。国内外采购商和专业观众有望超过50万人。进博会集展览、交易、论坛、人文、外交等活动于一体，展会期间各类配套活动超过300场，综合溢出效应不断放大。

中国是全球最具吸引力的投资目的地之一，各国企业界坚定“向东看”。2018年，中国实际使用外资1350亿美元，同比增长3%。其中，美国对华投资连续保持增长。9月，美中贸易全国委员会发布年度调查，97%受访美国企业在华盈利，为过去5年来的最高水平。

中国将在2019年度超过美国，成为全球最大的消费市场。目前，中国拥有全球最多的中等收入群体与最强的消费能力。据瑞士信贷发布的2019年《全球财富报告》中，中国已有1亿人属于全球最富裕的10%人口区间中，首次超过美国的9900万人。2019年前三季度，中国社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。“家底”的累积推动中国人消费力喷发，连中国电影票房市场也有望超过美国，成为全球第一。

中国市场的魅力源于持续深化改革与扩大开放的政策。拥有巨大财富累积的中国，没有吃“独食”，而是欢迎他国搭中国的“便车”。通过不断深化改革与扩大开放，中国越来越成为全球企业的乐土。一周前，世界银行《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境全球排名继去年跃至第46位后，今年再度提升至第31位，连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。

读懂中国市场的魅力，也是读懂中国的应有内容。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院执行院长、教授）

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