原标题：黎巴嫩经贸部总司长：希望借进博会为黎巴嫩出口打开新渠道

“希望能借此次参加第二届中国国际进口博览会的机会，为黎巴嫩增加向中国和其他国家出口打开新渠道。”黎巴嫩经贸部总司长阿利娅·阿巴斯日前在接受新华社记者专访时这样说道。

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行，阿巴斯届时将率团前往。

阿巴斯说：“这一博览会是个重要平台，能让人们了解黎巴嫩的产品。”她介绍说，黎方高度重视今年的博览会，事先与中方保持沟通。相比去年，黎方此次参展级别更高、规模更大，参展团包括11家企业，涉及葡萄酒、橄榄油、旅游等多个行业。

阿巴斯强调，中国是一个巨大的市场，对黎巴嫩而言是重要机遇，“我们希望此次博览会能成为黎巴嫩向中国以及其他国家增加出口的一个成功开始”。

据黎巴嫩海关统计，中国近年来连续保持黎第一大贸易伙伴和第一大进口来源国的地位。2018年，中黎全年贸易总额为20.7亿美元，同比增长9.2%。

阿巴斯表示，相信黎方一些产品在中国市场会有良好前景。她认为黎巴嫩的橄榄油产品很有优势，黎方橄榄油生产企业已了解到中国市场需求以及产品出口中国的标准和程序。

“我们希望黎方今年的参展企业能与中方或其他国家签订一些贸易合同。”阿巴斯说。

她同时表示，希望在此次博览会期间能有机会与中方官员进行会谈，讨论双方如何推进“一带一路”建设，进一步加强双边经贸往来。

(责编：杨曦、庄红韬)