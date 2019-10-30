原标题：法国企业积极参与第二届进博会，高端商品将成亮点

第二届中国国际进口博览会(进博会)即将开幕，法国将以主宾国身份参加。大批知名法国企业积极参与本届进博会，它们在进博会上展示的各种高端商品将成为一大亮点。

中国驻法国大使馆经商处公使衔参赞高元元日前接受中国记者联合采访，透露了法国企业参展的相关细节。她首先回顾了2018年首届进博会法国企业参展情况。她说，首届进博会法国企业参展数量是69家，参展面积超过1万平方米，意向成交金额超过15.5亿美元，涉及7个展区约40种类别，位居欧洲第二。

法国共有14家世界500强和行业龙头企业参加首届进博会，例如标志雪铁龙、施耐德电气、法马通、欧莱雅等。首批解禁并出口到中国去的牛肉，在时隔17年后出现在进博会上。

关于第二届进博会的相关情况，高元元介绍说，截至10月已经有77家法国企业签约参展，总面积12284平米。

她表示，此次亮点之一是国际知名品牌参展，第二届进博会新设品质生活馆，截至目前法国共有15家签约企业。

中国是全球高端消费品销售额增长最快的国家之一，开云等高端消费品集团参与进博会，将给中国民众带来更多高品质消费品，让中国高端消费品市场变得更加丰富。

在本届进博会食品及农产品展区以及新设立的品质生活馆，活跃着众多法国企业，其中包括家乐福、欧莱雅、达能等，向大家推介种类繁多的动植物产品、化妆品等，这也都是受到中国消费者推崇的法国出口商品。

法国各界更加关注进博会，希望能够进一步了解进博会。高元元表示，法国外交部、经济与财政部、商务投资署等部门都高度重视，并多次与我们沟通交流。他们提出的问题非常具体，说明法国政府层面高度关注进博会，关心很多细节。

法国总统马克龙此前在会见中国国务委员兼外长王毅时表示，他热切期待着即将对中国再次进行国事访问并出席第二届进博会，推动法中全面战略伙伴关系迈上新台阶，在经贸、农业、金融、民用核能、人文等领域合作迈出新步伐。

(责编：杨曦、庄红韬)