古董车、氢燃料电动车、飞行汽车……3万平方米进博会汽车展区展现创新科技

103岁的古董车、最新量产车型、氢燃料电池概念车……第二届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，3万平方米的汽车展区不仅将生动演绎汽车产业的过去、现在和未来，还将展现70多种首发产品和创新科技。

28日下午，汽车展区负责人童敏祺介绍说，汽车展区位于2.1号馆，规划品牌整车、汽车生产及零部件、汽车养护用品及润滑油、汽车配套产品等展示区，规划面积3万平方米，共有16个国家和地区的近60家企业，特装比例99.3%，平均展位面积为251平方米。

巨头云集，33家龙头进博起舞

汽车展区聚焦汽车行业热点，汇聚众多今年首发新款量产车，古董车、氢燃料电池车、自动驾驶汽车、飞行汽车等，诠释汽车企业对汽车与环保、汽车与智能、汽车与历史、汽车与未来生活的理解。

5辆来自美国的古董汽车将到进博会上展示。其中最老的为出产于1916年的斯图茨勇士，曾在多次汽车拉力赛中夺冠。这5辆车通过不同的出产时间、品牌款式等，全方面、多维度地展现美国古董车文化。

汽车展区囊括了汽车产业上下游的顶尖企业，大众、宝马、奔驰、通用、丰田、本田、日产、现代、起亚、福特、林肯、特斯拉、沃尔沃等世界500强和行业龙头企业将参展，同时汇聚了现代摩比斯、博世、爱信、电装、伟巴斯特等知名汽配企业。德国企业参展数量最多，参展面积最大。500强和行业龙头企业共33家，面积超过90%。

童敏祺介绍，大众展区携大众、奥迪、保时捷三大品牌联合展出，展示面积约1500平方米，为所有展区单体展出面积最大，展出的所有车型都是电动车。现代汽车在本届进博会上扩大展出面积，旗下的现代汽车、起亚汽车及高端汽车品牌——GENESIS三大品牌将同时参展。去年的展区面积为600平方米，今年展览面积拓展至1450平方米。

创新十足，首发产品技术层出不穷

汽车展区新产品、新技术众多，其中最具代表性的首发产品有丰田全新mirai氢燃料电池车、现代“45”电动概念车、奔驰L2级自动驾驶卡车Actros、雪佛兰新款科尔维特超级跑车等。升级版的“第二代”飞行汽车将再次亮相进博会。

第二届进博会上，现代汽车品牌计划展示氢燃料电池车发展蓝图及未来移动出行战略前景；而起亚汽车品牌则展示年轻化的品牌形象，重点展示电动化技术的品牌内容。尤其值得一提的是，这次展示的起亚电动概念车属全球首秀。

本田带来的燃料电池车，加氢三分钟续航能达到750公里，达到同类产品的顶级水平。

宝马集团带来的BMW X7装备了目前宝马最先进的智能科技，包括动态驾驶性能、数字化体验和驾驶辅助系统。

现代重工将在汽车展区展示汽车加工的生产线模块，观众可以在欣赏靓车的同时直观地了解现代工业机器人如何为汽车生产线服务。

作为第二届进博会的创新举措和亮点活动之一，国家会展中心（上海）北广场还将举办汽车创新技术及自动驾驶体验活动，氢燃料车、大马力赛车、自动驾驶车等精彩亮相，规划面积约16000平方米。

(责编：杨曦、庄红韬)