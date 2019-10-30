百家新西兰企业将集体亮相进博会

记者从新西兰贸易发展局了解到，约100家新西兰企业将亮相11月在上海举行的第二届进口博览会，展示包括乳制品、牛羊肉、水果在内的优质食品及农产品等，分享中国市场带来的商机。
新西兰贸发局驻沪商务参赞潘迪文介绍，在本届进博会上，将有100家左右的新西兰企业参展，其中50家左右将“组团”参展。
潘迪文说，中国连续多年是新西兰最大贸易伙伴，近年来两国在经济和文化方面的交往越来越密切，“可以说，我们的双边关系并不只是简单的贸易关系，同时也包括两国的文化交流。”
潘迪文介绍，每年都有四万名左右的中国留学生前往新西兰留学，大约45万中国游客会选择来新西兰度假，这些都见证了两国友谊的发展。
“中国的消费者非常喜欢新西兰的乳制品、牛羊肉和水果等优质的食品及农产品。”潘迪文表示，目前两国的双边贸易达到了300亿新西兰元，希望到2030年双边贸易额能翻一番，达到600亿新西兰元。“要能够取得这样的增长，我们需要有更多交流和合作，其中非常重要的一个活动是今年的第二届进博会。”
越来越多的新西兰企业正在加快进入中国市场的步伐。全球最大的乳品企业之一、新西兰恒天然集团就将在第二届进口博览会上推出芝士虾球、芝士蛋黄酥的试吃，吸引中国消费者创造更多“中西合璧”的美味菜谱。
在首届进口博览会期间，恒天然集团签下了多项订单，金额超120亿元人民币。这家企业相关负责人告诉记者，今年的展台面积扩大了一倍，希望将更多的优质乳品带到中国，将在第二届进口博览会上实现安满高端孕产妇奶粉的首发，满足细分市场的需求。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】