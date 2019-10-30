百家新西兰企业将集体亮相进博会

记者从新西兰贸易发展局了解到，约100家新西兰企业将亮相11月在上海举行的第二届进口博览会，展示包括乳制品、牛羊肉、水果在内的优质食品及农产品等，分享中国市场带来的商机。

新西兰贸发局驻沪商务参赞潘迪文介绍，在本届进博会上，将有100家左右的新西兰企业参展，其中50家左右将“组团”参展。

潘迪文说，中国连续多年是新西兰最大贸易伙伴，近年来两国在经济和文化方面的交往越来越密切，“可以说，我们的双边关系并不只是简单的贸易关系，同时也包括两国的文化交流。”

潘迪文介绍，每年都有四万名左右的中国留学生前往新西兰留学，大约45万中国游客会选择来新西兰度假，这些都见证了两国友谊的发展。

“中国的消费者非常喜欢新西兰的乳制品、牛羊肉和水果等优质的食品及农产品。”潘迪文表示，目前两国的双边贸易达到了300亿新西兰元，希望到2030年双边贸易额能翻一番，达到600亿新西兰元。“要能够取得这样的增长，我们需要有更多交流和合作，其中非常重要的一个活动是今年的第二届进博会。”

越来越多的新西兰企业正在加快进入中国市场的步伐。全球最大的乳品企业之一、新西兰恒天然集团就将在第二届进口博览会上推出芝士虾球、芝士蛋黄酥的试吃，吸引中国消费者创造更多“中西合璧”的美味菜谱。

在首届进口博览会期间，恒天然集团签下了多项订单，金额超120亿元人民币。这家企业相关负责人告诉记者，今年的展台面积扩大了一倍，希望将更多的优质乳品带到中国，将在第二届进口博览会上实现安满高端孕产妇奶粉的首发，满足细分市场的需求。

(责编：杨曦、庄红韬)