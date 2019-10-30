舒适与“绿色”兼得：第二届进博会传递的包装理念

今年，国际包装巨头安姆科将以多展台形式参展第二届中国国际进口博览会。安姆科将展示易揭开重复封合包装，供药物使用的泡罩包装，以及带有二维码追溯功能的智能包装等。
国际包装行业的景气程度一直是世界经济和贸易发展的风向标之一。除了安姆科，在包装供应链下游的强生、雀巢、玛氏、欧莱雅等著名企业也将参展第二届进博会。
围绕低碳和环保，全球领先的材料科学企业陶氏公司将展示其在包装、消费品、基础设施等领域的可持续解决方案。在包装类解决方案上，陶氏希望更加突出减量化、可回收、可循环利用的理念，将展出“包装用料减量”“提高回收利用率”的解决方案。
陶氏公司大中华区总裁林育麟介绍，将在第二届进博会上展出的TF-BOPE双向拉伸聚乙烯薄膜，是传统聚乙烯薄膜的革命性替代产品。
在第二届进博会举办前，10月中旬在上海举行的“2019中国包装创新大会”已传递出中国同业的环保型生产和采购需求。
为更好解决塑料等包装因垃圾处理不当而造成污染等问题，来自清华大学等高校的专家提出包括发展“生物塑料”在内的行业新趋势。“生物塑料”指以淀粉等天然成分为基础，在微生物作用下生成的塑料，进而在回收利用环节实现可降解。
“在包装不断创新进步的同时，生产者责任、消费者责任，是产业可持续发展的重要组成部分。我们的设想是构建塑料闭环回收型的社会，生产者责任也要体现其延伸性。”同济大学教授杜欢政在“2019中国包装创新大会”上提出，通过信息化系统将产业各环节连接起来，包装的环境友好特性需要人来维护，包装的全生命周期才能真正物尽其用。兼顾舒适与“绿色”，将是未来包装的发展方向。
值得一提的是，进博会期间，在公共服务区域，星巴克提供的茶歇台就计划采用更环保的可回收材料，创意搭建起中外嘉宾的休憩空间。
“适当控制和减少一次性包装及容器的使用，严格实施垃圾分类，这都将让第二届进博会的服务更加‘绿色’环保。”一家为进博会提供餐饮服务的企业代表说。
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