原标题：泰国副总理朱林：举办进口博览会展现了中国开放的形象和心态

泰国副总理兼商业部部长朱林28日说，第二届中国国际进口博览会给很多国家提供了展示自己产品的平台和机会，举办进口博览会展现了中国开放的形象和心态。

朱林当天在曼谷参加泰中记者协会举办的“新中国70周年与世界关注的中国发展道路”研讨会时说，他即将带团参加在上海举行的第二届中国国际进口博览会。他说，中国是泰国最大的贸易伙伴，也是泰国最重要的贸易市场。这次进博会对泰国非常重要，为泰国向中国展示产品提供了很好的机会，泰国将在这次进博会中展示芒果干、榴莲干等方便食品，以及一些轻工业消费品等。

出席活动的中国驻泰国大使吕健在讲话中表示，中泰两国有信心、有决心、有能力推动双方务实合作特别是经贸合作进一步提质升级，给双方人民带来更多福祉。

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