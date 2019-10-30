世界500强企业参与热情高，进博会展现中国市场魅力

再过一周，第二届中国国际进口博览会（下称“进博会”）将拉开帷幕。
目前，各大参展商的布展正紧锣密鼓地进行，其中不乏世界知名企业。官方资料显示，此次进博会吸引到的世界500强和龙头企业超过250家。接受记者采访的参展商表示，中国更加开放的市场有着十足的吸引力，他们渴望融入其中。
翻看参展商目录，各项先进的产品和服务犹如“大餐”。在汽车展区，丰田、本田、奔驰及宝马集团等知名车企将悉数亮相，展示包括氢燃料电池车、自动驾驶、智能远程车队管理系统等各项新技术和新产品。
而杜邦、欧姆龙、江森自控等企业将展示各式电气设备、化工和机器人技术等。
一些热门的新科技也将在此次进博会亮相。阿斯利康将以虚拟现实技术，展示利用物联网及大数据等打造的14项创新诊疗一体化全病程管理解决方案。辉瑞、默沙东、西门子等企业将带来抗癌的新技术。微软及高通等科技业龙头企业也将展示人工智能及5G技术方面的新进展。
去年参加了首届进博会的高通今年也将亮相。展会期间，高通将展出 “5G领航计划” 合作伙伴发布的5G商用手机。
高通中国区董事长孟樸表示，移动通信产业本质上是全球化的产业，而且随着5G商用落地，越来越多的其他产业的公司也加入到移动通信生态系统中。“独行快，众行远”，高通将坚持合作共赢的理念，与中国众多的合作伙伴并肩走向全球市场。
除了渴望与中国合作伙伴加强合作，这些世界500强企业也被中国越来越开放的市场环境所吸引。
德勤今年将带来一款创新、可触控的数据可视化智能产品“魔墙”，应用于智慧城市和企业分析领域。德勤中国创新主管合伙人刘明华对记者表示：“我们深深感受到了创新发展的新时代已经来临，消费升级、数字化转型、绿色金融、人工智能等都是新兴词汇，在中国肥沃的市场土壤中萌芽、生根、发展。与此同时，我们也看到中国政府以更加开放的态度引导优秀的企业、人才来华发展。”
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