原标题：第二届进博会美国企业参展面积位列第一

商务部部长助理、中国国际进口博览会组委会办公室副主任任鸿斌29日介绍，参加第二届中国国际进口博览会的美国企业数量达192家，比去年增长18%；参展面积达4.75万平方米，与去年相比有明显增加，展览面积位居各参展国首位。

任鸿斌在商务部当日举行的中外媒体吹风会上说，首届进博会期间，按一年计，与会参展企业和采购商达成了578.3亿美元的意向成交额。一年来，首届进博会成果落实总体是好的，从摸底情况看，大部分交易团完成合同率都超过90%，参展商、采购商和消费者都得到了实实在在的好处。在各方积极参与和支持下，进博会的水平会越来越高，影响会越来越广，外溢效应会越来越大。（记者陈炜伟、于佳欣）

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