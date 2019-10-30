坚定决心拥抱世界 中国开放的大门越开越大

编者按：近日，2019年前三季度主要经济数据发布。前三季度经济运行总体平稳，结构调整稳步推进，改革开放全面深化，重点领域风险总体可控，民生福祉持续改善。数据背后，是中国经济足够的韧性与充足的潜力。

如何科学、全面、客观地看待当前经济形势？人民网经济部25日起推出“人民观察：乘风破浪、行稳致远”系列报道，多角度，全方位，充分展现中国经济发展的信心与底气，理性认识经济发展面临的机遇与挑战。

“1950年我国进出口总额只有11.3亿美元，规模非常小，到2018年达到了4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。” 在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻发布会上，商务部部长钟山如是说。

如今，中国已经是全球第二大外资流入国，并连续27年成为外资流入最多的发展中经济体。

今年以来，虽然国际经济贸易增长放缓，外部环境更趋复杂严峻，但前三季度我国外贸进出口仍继续保持增长，结构持续优化。据海关统计，今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元人民币，比去年同期增长2.8%。其中，出口12.48万亿元，增长5.2%；进口10.43万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.05万亿元，扩大44.2%。

从国际上看，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，WTO最新公布数据显示，今年1-7月，我国进出口增速仍然高于德国、日本、韩国等国家，仍然保持全球货物贸易第一大国地位，占全球的份额比去年同期提升0.1个百分点。

对外开放决心坚定

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”、“只有坚持开放合作才能获得更多发展机遇和更大发展空间”、“开放已经成为当代中国的鲜明标识”、“ 中国将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放”……仅一年内，习近平主席多次在不同场合宣示了中国走开放道路的决心。

从经济特区、开发区到自贸试验区、自由贸易港，从正面清单到负面清单管理，从“外资三法”到即将在2020年正式施行的《外商投资法》，释放的是中国主动开放的态度和积极与全球接轨的决心。

再过几日，第二届中国国际进口博览会就将在上海拉开帷幕。相较于首届进博会，第二届进博会的规模将更大，活动也将更为丰富，虹桥进口商品保税物流仓库等今年新建的配套项目有望将进博会的溢出效应进一步放大。

官方资料显示，此次进博会吸引到的世界500强和龙头企业超过250家。众多参展商表示，中国更加开放的市场有着十足的吸引力，他们渴望融入其中。

据商务部副部长王炳南介绍，今年企业展总展览面积33万平方米，涵盖装备、消费、食品、健康、服务等五大板块、七个展区，来自150多个国家和地区的3000多家企业签约参展，50万专业采购商和观众注册报名。

值得一提的是，习近平主席连续两年出席中国国际进口博览会开幕式发表主旨演讲，充分体现了中国政府的高度重视，体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，体现了中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。

经济快速发展的历程充分证明，对外开放是推动我国经济社会发展的重要动力。

对此，商务部研究院研究员梅新育在接受人民网记者采访时表示， “中国奇迹”在很大程度上可以说是“外贸奇迹”，现代中国的外贸只用数十年时间就从近代历史低谷攀上了世界第一出口大国的高峰，开放经济和利用外资是现实社会主义的必然选择。

中国发展研究基金会理事长李伟也认为，今天的中国，早已融入世界经济的大海，成为经济全球化的重要参与者和贡献者，也是自由贸易原则、多边贸易体制的坚定维护者和建设者。中国坚持对外开放、推动建设开放型世界经济的态度是坚定的。

对外开放信心满满

商务最新部数据显示，今年前8个月，我国进出口规模为20.1万亿元，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。外贸规模实现了稳中有进。外贸新业态也快速发展，跨境电商零售进出口增长了20%，市场采购贸易方式出口增长了11.2%。

随着改革开放的不断深入和投资环境的不断改善，我国利用外资的规模和领域持续扩大，近年来，我国积极放宽市场准入，优化投资环境，利用外资进入高速发展期。

越来越多的外资企业加大了在中国的投资力度。商务部数据显示，今年前9个月，我国实际使用外商直接投资1008亿美元，新设立外商投资企业30871家。同时，利用外资结构优化。高技术产业利用外资已经占整体利用外资的30%，增长速度达到35%。

与此同时，中国提出的“一带一路”倡议也在积极引领地区性的经济全球化进程中发挥了重要作用。

商务部数据显示，今年前9个月，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家新增投资合计100.4亿美元，占同期总额的12.4％。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额868亿美元，占同期总额的59.2％；完成营业额558.9亿美元，占同期总额的54.7％。

通过“一带一路”倡议，我国目前已同120多个国家和29个国际组织建立了合作关系，而且“朋友圈”仍在不断扩大。一张张成绩单向世界传递的是中国坚持对外开放的信心，中国的对外开放遵循互利共赢、共享发展和和平发展的价值理念。

商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰向人民网记者表示，对外开放作为基本国策，是中国推动经济发展、走向复兴的必由之路。中国推进开放的决心和信心有目共睹，通过进一步扩大开放，可以统筹利用全球要素资源，有效服务新时代经济高质量发展的新要求，为实现两个百年目标贡献力量，与全球各国共同繁荣、共享发展。

向制度性开放迈进

中国有着全世界最大的消费市场,成为了外资企业来华“掘金”的巨大动力。过去，我国主要依照三部法律管理外商投资，即中外合资经营企业法、外资企业法、中外合作经营企业法。为适应改革开放的新需要，《外商投资法》应运而生。

《外商投资法》是中国对外开放向制度型迈出的关键一步。作为我国外商投资领域新的基础性法律，外商投资法确立了我国新型外商投资法律制度的基本框架，吸引了在华外企的高度关注，将其称之为“中国加入WTO以来对外商最重要的一部法律”。

根据联合国贸发会议统计，去年全球跨国投资下降19%，但中国吸引外资增长1.3%。今年，我国已经出台稳外资的系列政策，特别是《外商投资法》出台以后，将提供更优的外资环境。

10月29日，《人民日报》头版的一篇文章描述了日本连锁便利店罗森——在中国的境况：上世纪90年代，日本连锁便利店罗森刚进入中国市场时开店速度较慢，但近两年明显提速，今年预计开店550家。

去年以来，外部不确定性因素有所增加，但罗森却对中国市场先后三次增资，注册资本从9.3亿元提高到23.5亿元。“我们坚定看好中国投资前景，敢用钞票为中国市场投票！” 罗森（北京）有限公司副总经理车文焕说。

中国越来越好的营商环境，进一步丰富了“中国机会”的内容。

戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏在接受人民网记者采访时表示，从目前全球和中国的经济发展形势来看，出台一部专门针对外商投资的基础性法律是非常必要，也是十分及时的。他用两个“非常看好”来描绘戴尔在中国的未来：我们非常看好中国稳定的市场环境，也非常看好中国未来的发展机遇。

对外开放的制度性探索从未止步。10月29日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，国务院常务会议10月16日原则通过了《关于进一步做好利用外资工作的意见》（简称《意见》），将于近期印发。

《意见》从深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、加大外商投资合法权益保护力度等4个方面，提出了20条稳外资政策措施，涉及50多项具体举措。

“社会主义经济本质上就必然是一种开放经济。”梅新育最后解释道，中国客观上需要不断与时俱进，扩大对外开放，通过更大规模利用国际市场的投入品来保持国内制造业和其它产业的成本竞争力；通过分享中国成长的机会来引导外部贸易伙伴与中国市场、中国规则接轨；通过引进竞争压力的“鲇鱼效应”强化国内市场竞争，保持国内的产业活力。

(责编：赵爽、夏晓伦)