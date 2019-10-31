本报北京10月30日电 （记者吴秋余）国家税务总局30日举行新闻发布会，发布减税降费统计核算情况。数据显示，前三季度，全国累计新增减税降费17834亿元；其中，新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。

据了解，今年实施更大规模减税降费政策对税收收入的减收影响较为明显。前三季度全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）112658亿元，增长0.3%，增幅比去年同期回落12.9个百分点。前三季度各行业门类税负水平，同比均实现不同程度的下降。其中，制造业新增减税4738亿元，占新增减税总额的31.36%，行业税负同比下降1.08个百分点。

（相关报道见第十版）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 01 版）

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