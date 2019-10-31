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长期向好的趋势没有改变

中国经济将继续稳健前行（有的放矢）

张晓晶

2019年10月31日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　今年前三季度，我国国内生产总值同比增长6.2%。在世界经济增长乏力、贸易保护主义愈演愈烈的背景下，我国经济能够取得这样的成绩，实属不易。事实上，自2012年以来，我国经济增长表现相当稳健，季度GDP增长率一直保持在6%—8%之间。之所以能实现经济持续平稳增长，主要是因为在新发展理念指导下，供给侧结构性改革深入推进，“六稳”工作持续加强，高质量发展不断迈出新步伐。展望未来，我们对中国经济稳健前行充满信心。

　　经济风险得到有效控制。2018年，我国实体经济部门杠杆率增速已经实现了同比略有下降，宏观杠杆率总体上得到有效控制。同时，我国国民储蓄率依然较高，政府也拥有较大规模净资产，这增强了我国处置债务风险、确保不发生系统性金融风险的能力和底气。

　　经济结构持续优化。党的十八大以来，我国大力推进供给侧结构性改革，大力优化经济结构，有力提升了经济发展的质量和效益，增强了经济的稳定性、可持续性和应对外部冲击的能力。一是内需稳步扩大，消费对经济增长的贡献率大幅提升。2018年我国经济增速为6.6%，其中超过5个百分点来自消费的贡献，消费对经济增长的贡献率达到76.2%。二是产业结构持续升级，第三产业占比不断上升。2018年我国第三产业增加值占GDP的比重达到52.2%，对经济增长的贡献率接近60%。三是空间结构进一步优化，继雄安新区、粤港澳大湾区之后，长三角一体化上升为国家战略，基于城市群和都市圈的区域协调发展格局逐步形成，我国经济稳定增长的动力进一步增强。

　　逆周期调节空间较大。财政政策方面具有相当大的政策空间。目前，中央政府债务占GDP比重仍然处于较低水平，财政赤字率不到3%。同时，近年来政府消费性支出持续压缩，正在以开源节流方式拓展财政政策空间。货币政策方面也具有较大施展空间。我国国内物价水平较为稳定，货币政策操作较为从容。国内存款准备金率相对于国际银行业平均水平处于高位，还有下调空间。此外，还可以通过创新政策工具，对货币政策进行预调微调，以保持货币政策松紧适度、流动性合理充裕。

　　稳增长基础更加巩固。消费方面，随着我国经济发展和收入分配格局进一步优化调整，中等收入群体持续扩大；服务业开放进一步扩大，服务业质量快速提升，服务业消费快速增长；覆盖城乡居民的多层次社会保障体系基本建立，社会保障水平不断提升，我国巨大的消费潜力正在有效释放。投资方面，随着脱贫攻坚、城镇老旧小区改造、城市群发展相关基础设施建设、产业链创新链完整性构建等方面的投资力度加大，以及市场开放、政府与社会资本合作（PPP）水平进一步提高，稳投资取得积极进展。外需方面，面对世界贸易增长乏力、单边主义和保护主义抬头带来的挑战，党中央、国务院在大规模减税降费、进一步提升贸易便利化水平、继续加快推进自贸试验区建设、支持企业开拓多元化市场等方面出台一系列政策措施，为外贸企业带来利好，促进了外需市场的稳定。

　　（作者为中国社会科学院经济研究所副所长）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月31日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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