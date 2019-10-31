原标题：智能化、个性设计、文创产品销售额增长迅速

本报北京10月30日讯 记者冯其予报道：商务部发布的数据显示，今年前三季度，我国网络零售市场保持平稳较快增长，全国网上零售额达7.32万亿元，同比增长16.8%。

数据显示，今年前三季度，实物商品网上零售额达5.77万亿元，同比增长20.5%，增速比同期社会消费品零售总额高12.3个百分点，占社会消费品零售总额的比重为19.5%，比上年同期提高2.0个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率达43.7%。

商务部电子商务司负责人表示，前三季度我国网络零售市场呈现几个主要特点。

一是消费内容和渠道呈现双升级。商务大数据监测显示，前三季度具有质量和服务优势的B2C模式占比达78%，同比增速达23.4%，高于网络零售整体增速6.6个百分点。高性价比、智能化、个性设计、文创产品等销售额增长迅速。智慧化门店和体验式场景受到消费者广泛青睐。

二是农村电商保持良好发展势头。据商务大数据监测，前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长19.7%，增速高于全国2.9个百分点。全国农产品网络零售额2824.7亿元，同比增长26.4%。

三是跨境电商推动外贸提质升级。商务大数据对重点电商零售进口平台监测显示，跨境电商零售进口额同比增长超过30%。从产地国看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为20.5%、14.9%和10.8%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为34.6%、27.6%和13.8%。丝路电商成为“一带一路”发展新引擎。截至9月底，我国已与19个国家建立了电子商务合作机制。

此外，电商与社交融合蓬勃发展。社交、直播、内容电商已成为电商市场重要新业态，并保持高速增长，围绕社交互动、内容分享的电商新生态模式正逐步形成。（冯其予）

(责编：庄红韬、杨曦)