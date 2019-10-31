原标题：马来西亚贸工部副部长：举办进博会表明中国致力于实现互惠互利

“举办进口博览会表明中国致力于推动实现与贸易伙伴互惠互利、共同繁荣。”马来西亚国际贸易和工业部副部长王建民日前在接受新华社书面专访时这样说道，并表示相信即将举行的第二届中国国际进口博览会将进一步推动马中双边贸易额增长。

王建民即将代表马来西亚政府出席第二届进博会。他对中方举办进博会表示赞赏，希望利用进博会吸引更多中国投资者，并相信本届进博会将为马中两国企业提供更多商业对接机会，进而促进马来西亚对华出口。

“进博会将促进马中双边贸易额的增长，让更多马来西亚产品展现在中国消费者，特别是那些对马来西亚产品和服务还不太熟悉的中国消费者面前。”他说。

据王建民介绍，马来西亚馆将有农业部、初级产品部、数字经济发展局等政府部门和机构设立的展台。此外，马来西亚中华总商会的展区将有约30个企业展台，主要展示食品和饮料产品。

今年6月起，马来西亚冷冻带壳原粒“猫山王”榴梿开始发往中国，让中国消费者能更好地体验马来西亚“果王”的魅力，也给马相关产业带来显著收益。

除榴梿、白咖啡、燕窝等中国消费者较为熟悉的产品外，马来西亚还是世界主要棕榈油生产和出口国之一。王建民表示，马来西亚希望更直接地向中国消费者展示马来西亚棕榈油以及棕榈油相关制品，同时推介一些并不太为中国游客所知的旅游目的地，如位于加里曼丹岛北部的沙捞越州。

“我会利用进博会的机会，与一些战略领域的潜在投资者对话，邀请这些投资者前来马来西亚投资这些领域。”他说，马方希望通过本届进博会让更多中国企业了解到马来西亚是一个理想的投资和发展产业的目的地。

王建民说，最近公布的马来西亚2020年度财政预算案提出向来自中国的投资提供专门渠道。“我们同时着眼于特定的产业和企业，尤其是吸引中国南方的高科技、电子电器企业将业务拓展至马来西亚。”

“我们尤其希望与专长于人工智能、大数据分析、增强现实等工业4.0领域的中国企业合作。”王建民说。

据了解，自2009年以来，中国已连续10年成为马来西亚最大的贸易伙伴。中方数据显示，2019年9月，中马双边进出口总额为114.4亿美元，同比增长14.9%。前9个月累计进出口总额为897.5亿美元，同比增长11.3%。

(责编：杨曦、庄红韬)