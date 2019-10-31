前三季度减税降费“成绩单”出炉 改革红利显现

人民网北京10月31日电 （记者车柯蒙）国家税务总局30日召开新闻发布会，介绍今年前三季度税务部门落实减税降费、组织税收收入、深化“放管服”改革、优化税收营商环境等情况。

数据显示，前三季度，全国累计新增减税降费17834亿元；其中，新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。

国家税务总局减税办常务副主任、收入规划核算司司长蔡自力表示，今年实施更大规模减税降费政策对税收收入的减收影响较为明显。前三季度全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）112658亿元，增长0.3%，增幅比去年同期回落12.9个百分点。前三季度，各行业门类税负水平，同比均实现不同程度的下降。比如，制造业新增减税4738亿元，占新增减税总额的31.36%，行业税负同比下降1.08个百分点。

蔡自力介绍，减税降费政策实施以来，税务部门在狠抓政策落实的同时，对政策实施效应进行了初步分析，结果显示，减税降费对稳定经济发展、激发创新创业活力等方面的作用日益显现。

减税降费落地生根，稳定了经济发展预期。在国内外经济形势复杂多变的情况下，减税降费政策充分发挥了逆周期调节作用，更直接更有效地惠及广大纳税人、缴费人，稳定了经济发展预期。税务部门调查数据显示，92.2%的纳税人认为减税降费对企业生产经营活动产生了积极影响，提振了市场主体信心。

研发投入快速增加，激发了科技创新活力。近年来，我国多次优化调整研发费用加计扣除等鼓励创新政策，使得企业有更多的资金用于研发创新。税务部门调查数据显示，前三季度，45%的制造业纳税人将减税降费红利用于增加研发投入。税务部门监测的10万户重点税源企业前三季度研发费用同比增长19.3%，增幅较2018年全年提高3.4个百分点。

民营经济深享红利，增强了向好发展基础。税务总局数据显示，前三季度，包括民营企业和个体经济在内的民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%，受益最大。小微企业普惠性减税政策受益对象大多是民营经济，前三季度，民营经济享受该政策新增减税1619亿元，占比为88.61%。前三季度，全国民营经济销售收入同比增长9.7%，快于整体增幅1.6个百分点，购进机器设备投资同比增长8.9%，快于整体增幅2.8个百分点。

居民消费能力提升，拉动了社会消费增长。前三季度，个人所得税改革新增减税4426亿元，累计人均减税1764元。个人所得税的减少，直接增加了居民收入，提升了居民消费能力。税务总局数据显示，前三季度，反映居民消费活力的生活服务业销售收入增长16.2%，互联网批发和零售销售收入同比增长16.8%，分别高于三产销售增速4.7和5.3个百分点。

市场主体活力激发，助力了社会就业稳定。前三季度，全国新增市场主体（含个体工商户）办理过涉税事项的有776.7万户，月均新增86.3万户。减税降费政策增强了创业的意愿，提高了市场主体活跃度，创造了更多的就业岗位。

此外，出口企业受益明显，经营压力得到了有效缓解。前三季度，出口企业累计享受减税2742亿元，同时受出口退税率两次提高的利好，出口企业增加出口退（免）税409亿元。

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