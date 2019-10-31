进博展品瞄准“中国需求”而来

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第二届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）备展传来最新消息。28日，装备展区负责人田野介绍，目前约有十几家企业入馆。服务贸易展区负责人陈文璇则透露，皇家加勒比邮轮造价超过10亿美金的豪华邮轮Wonder of the Seas未来将部署中国母港，并在本届进博会上首先推出订舱服务。

日前，第二届进博会4.1装备展区进馆展品——来自西班牙的罗德曼Spirit 31游艇运抵国家会展中心（上海）。来自“海上霸主”西班牙的罗德曼集团，是世界历史最悠久的游艇品牌之一。罗德曼是西班牙海军巡洋舰指定供应商，并多次为西班牙皇室打造专属房艇。本次参展的罗德曼Spirit 31游艇长约10米、宽3.36米、重5.9吨，采用双沃尔沃发动机，也是罗德曼集团首款在国内亮相的全景天窗游艇。

最“重”的产品

作为明星展品最多的展区之一，装备展区有不少“重量级”的产品。这个6万平方米的展区汇集了来自36个国家的300多家企业，分布在室内3号馆、4.1号馆和室外展区，其中室内展区将展示高端制造、大型机械、自动化机器人、航空航天等展品，而今年增设的室外展区将展示直升机、部分工程机械、特种车辆等展品。

今年进博会上最高的展品——来自德国永恒力叉车的Minilord堆垛机，也将在装备展区亮相，这种堆垛机最高可以升至25米，由于场地限制，展品在进博会现场会在7.5米—8米的区间内进行动态展示。

德国瓦德里西科堡的“金牛座”龙门铣在首届进博会风头无两，这家企业今年现场又带来了其兄弟产品“双子座”的核心铣头，并将通过虚拟现实的展示，让观众感受逼真的加工制造场景。

田野还介绍，装备展区还有瑞士GF加工方案中国首发的叶盘加工中心、以色列water gen公司展示的空气转化饮用水设备、德国通快公司亚洲首发的激光切割机、德国卓朗公司的爱罗空气纺纱机等一系列“大家伙”。

值得一提的是，相比首届进博会，此次参展的企业重视程度更高，许多企业都结合对中国市场的了解和经验，带来了更符合中国市场需求和特点的产品。

比如全球农机制造厂商的领头羊美国约翰迪尔，专门为中国市场量身定做了E400挖掘机；生产大型吊机的美国卡特彼勒则将带来新的发电机组，以适应我国中西部发电厂、污水处理厂的需求；戴尔公司把展台增至600平方米，并将在现场带来一条演示大数据的“龙舟”。

最“轻”的大脑

“如果要用一句话概括服务贸易展区，那就是‘最强大脑打造迷你地球’。”陈文璇说，别看服务贸易展区的展品普遍比较“轻量级”，但却涵盖了地球上生活、生产和贸易的方方面面。不少服贸展商们针对中国企业的需求，提供了多元化的解决方案。

如何把鲜活的龙虾运到中国？达飞集团在去年首届进博会上就接到很多客户询问生鲜冷链方面的问题。因此今年他们推出了为中国食品贸易企业定制的、同时也是最新最先进的冷藏运输解决方案——通过配有大金主动气调系统的集装箱，快速降低氧气水平，以确保高敏感度货物到目的港后的新鲜度。

针对最近大热的5G，SGS就将在展区展示自己最新的5G实验室，面向车联网软件及硬件提供检测服务，为5G通信技术在汽车行业的落地应用提供技术保障。

而为了服务中国新时尚的垃圾分类，德国莱茵TüV将推出生物降解检测实验室，指引帮助消费者辨识产品，在什么情况下是可生物降解和资源再生。

此外，为解决实体商场盘货耗费大量人力物力的痛点，迪卡侬将在展会上全球首发新零售场景应用机器人“迪宝”，通过无线射频技术，“迪宝”可在实体店内自由走动，实现无人无灯的情况下完成全部货物的盘点。

(责编：杨曦、庄红韬)