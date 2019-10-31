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“一带一路”沿线国家企业展品占本届进博会展品三分之一

李晔

2019年10月31日09:23  来源：解放日报
 
原标题：“一带一路”沿线国家企业展品占本届进博会展品三分之一

　　首届进博会上，有58个“一带一路”沿线国家的超过1000多家企业参展，占参展企业总数30%。今年，“一带一路”沿线国家对参展第二届进博会热情高涨。截至10月24日，申报进境进博会展品总数已达603票，其中“一带一路”沿线国家展品占全部申报进境展品的三分之一。

　　根据海关相关统计数据显示，首届进博会中，“一带一路”沿线国家的特色产品如蜂蜜、红酒、奶酪等绿色生态环保的农牧产品，以及日用消费品、装备产品、医疗器械和医疗保健产品等在我国有着广泛的市场需求。感受到首届进博会“溢出效应”，“一带一路”沿线国家对参展第二届进博会不仅热情高涨，在展品进境中也拔得头筹。

　　9月26日，一辆自意大利拉斯佩齐亚港出港的2019全新款依维柯八速自动挡商用车运抵上海，成为第二届进博会首票通关进境展品。今年，依维柯参展进博会的面积从去年的120平方米扩大到301平方米；10月8日凌晨，200公斤重意大利“娇贵”面团乘坐中远海运“银河”号轮靠泊洋山港，将在展会现场用于制作意大利面包等意式美食；10月12日，“达飞阿肯色州轮”靠泊洋山，其中2个40尺集装箱包含了来自土耳其23家参展商的150余品类的展品，创下今年进博会单票展品品类和参展商最多的纪录；10月18日，意大利阿尔卑斯航空飞行器制造公司3件展品抵沪，包括1架轻型飞机、1架涡轮直升机模型、1架军用无人机模型。上海海关隶属浦东机场海关在48小时内完成对此批货物的放行。

　　更难能可贵的是，因全球形势错综复杂，今年，在上海关区进口货物总值同比下降的大背景下，上海关区与“一带一路”沿线国家外贸却实现了进口、出口双增长的亮眼成绩单。据上海海关统计，今年前三季度，上海关区对“一带一路”沿线国家进出口1.16万亿元人民币，同比增长4.6%，占同期关区外贸进出口总值的24.7%，比重提升1.4个百分点。其中出口7679.4亿元，增长3.7%，占同期关区出口总值的27.9%；进口3871.5亿元，增长6.2%，占同期关区进口总值的20.1%。

(责编：杨曦、庄红韬)
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