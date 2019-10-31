“一带一路”沿线国家企业展品占本届进博会展品三分之一

首届进博会上，有58个“一带一路”沿线国家的超过1000多家企业参展，占参展企业总数30%。今年，“一带一路”沿线国家对参展第二届进博会热情高涨。截至10月24日，申报进境进博会展品总数已达603票，其中“一带一路”沿线国家展品占全部申报进境展品的三分之一。
根据海关相关统计数据显示，首届进博会中，“一带一路”沿线国家的特色产品如蜂蜜、红酒、奶酪等绿色生态环保的农牧产品，以及日用消费品、装备产品、医疗器械和医疗保健产品等在我国有着广泛的市场需求。感受到首届进博会“溢出效应”，“一带一路”沿线国家对参展第二届进博会不仅热情高涨，在展品进境中也拔得头筹。
9月26日，一辆自意大利拉斯佩齐亚港出港的2019全新款依维柯八速自动挡商用车运抵上海，成为第二届进博会首票通关进境展品。今年，依维柯参展进博会的面积从去年的120平方米扩大到301平方米；10月8日凌晨，200公斤重意大利“娇贵”面团乘坐中远海运“银河”号轮靠泊洋山港，将在展会现场用于制作意大利面包等意式美食；10月12日，“达飞阿肯色州轮”靠泊洋山，其中2个40尺集装箱包含了来自土耳其23家参展商的150余品类的展品，创下今年进博会单票展品品类和参展商最多的纪录；10月18日，意大利阿尔卑斯航空飞行器制造公司3件展品抵沪，包括1架轻型飞机、1架涡轮直升机模型、1架军用无人机模型。上海海关隶属浦东机场海关在48小时内完成对此批货物的放行。
更难能可贵的是，因全球形势错综复杂，今年，在上海关区进口货物总值同比下降的大背景下，上海关区与“一带一路”沿线国家外贸却实现了进口、出口双增长的亮眼成绩单。据上海海关统计，今年前三季度，上海关区对“一带一路”沿线国家进出口1.16万亿元人民币，同比增长4.6%，占同期关区外贸进出口总值的24.7%，比重提升1.4个百分点。其中出口7679.4亿元，增长3.7%，占同期关区出口总值的27.9%；进口3871.5亿元，增长6.2%，占同期关区进口总值的20.1%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】