统计局：10月份PMI为49.3% 非制造业保持扩张态势

人民网北京10月31日电（杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，非制造业商务活动指数为52.8%，综合PMI产出指数为52.0%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，10月份我国制造业发展主要呈现以下特点：一是生产保持扩张，市场需求有所回落；二是外贸市场低位运行，价格指数有所回落；三是转型升级持续推进；四是企业信心相对稳定。

中国制造业采购经理指数运行情况

2019年10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.5个百分点。

从企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.9个百分点；中型企业PMI为49.0%，高于上月0.4个百分点； 小型企业PMI为47.9%，低于上月0.9个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为50.8%，比上月回落1.5个百分点，仍高于临界点，表明制造业生产继续保持扩张态势，扩张步伐放缓。

新订单指数为49.6%，比上月下降0.9个百分点，降至临界点之下，表明制造业市场需求有所回落。

原材料库存指数为47.4%，比上月小幅下降0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存量减少。

从业人员指数为47.3%，比上月回升0.3个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量降幅有所收窄。

供应商配送时间指数为50.1%，虽比上月回落0.4个百分点，但略高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月稍有加快。

中国非制造业采购经理指数运行情况

2019年10月份，非制造业商务活动指数为52.8%，比上月回落0.9个百分点，表明非制造业总体保持扩张态势，增速有所放缓。

分行业看，服务业商务活动指数为51.4%，低于上月1.6个百分点，服务业景气有所回落。从行业大类看，航空运输业、邮政业、互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量继续保持较快扩张。批发业、资本市场服务、房地产业等行业商务活动指数位于收缩区间。建筑业商务活动指数为60.4%，比上月上升2.8个百分点，重返高位景气区间。

新订单指数为49.4%，比上月下降1.1个百分点，位于临界点之下，表明非制造业市场订单有所减少。分行业看，服务业新订单指数为48.4%，比上月下降1.3个百分点；建筑业新订单指数为54.8%，比上月回落0.3个百分点。

投入品价格指数为51.3%，比上月回落1.5个百分点，位于临界点之上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为50.9%，比上月回落1.9个百分点；建筑业投入品价格指数为53.1%，比上月上升0.6个百分点。

销售价格指数为48.9%，比上月下降1.1个百分点，落至临界点之下，表明非制造业销售价格总体水平环比回落。分行业看，服务业销售价格指数为48.4%，比上月下降1.4个百分点；建筑业销售价格指数为52.2%，比上月上升0.8个百分点。

从业人员指数为48.2%，与上月持平，位于临界点之下，表明非制造业企业用工量减少。分行业看，服务业从业人员 指数为47.6%，比上月略降0.1个百分点；建筑业从业人员指数为51.8%，比上月上升0.7个百分点。

业务活动预期指数为60.7%，比上月上升1.0个百分点，升至高位景气区间，表明非制造业企业对未来市场发展信心增强。分行业看，服务业业务活动预期指数为60.3%，比上月上升1.0个百分点；建筑业业务活动预期指数为63.2%，比上月上升1.2个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况

2019年10月份，综合PMI产出指数为52.0%，比上月回落1.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体延续扩张态势。

(责编：杨曦、付长超)