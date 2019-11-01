中国茶叶年产量稳居世界第一

据新华社武汉10月31日电 （记者梁建强）2019“一带一路”国际茶产业发展论坛暨第五届中国茶业大会近日在湖北赤壁举办。农业农村部种植业管理司司长潘文博在会上透露，目前，中国的茶园面积及茶叶年产量稳居世界第一，茶产业相关从业人口超过亿人。
潘文博介绍说，近年来，中国茶产业快速发展，一二三产业融合推进，呈现出良好的发展势头。目前，全国有茶园面积约4400万亩，茶叶年产量约260万吨，分别占世界的60%和45%，稳居世界第一位。所产茶叶中，每年有10%以上出口，每年出口额16亿美元左右。
据悉，2019“一带一路”国际茶产业发展论坛暨第五届中国茶业大会由中国农业国际合作促进会、湖北省咸宁市政府、湖北省农业农村厅、湖北省委外事办、湖北省商务厅以及国际茶产业合作联盟联合主办。
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