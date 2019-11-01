10月份制造业内部结构继续优化

据新华社北京10月31日电 （记者陈炜伟）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日联合发布数据，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.5个百分点。

从企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.9个百分点；中型企业PMI为49.0%，高于上月0.4个百分点；小型企业PMI为47.9%，低于上月0.9个百分点。

从分类指数看，生产保持扩张，市场需求有所回落。10月份，生产指数为50.8%，比上月回落1.5个百分点，表明制造业生产继续保持扩张态势，但扩张步伐放缓。在调查的21个行业中，有13个行业的生产指数位于扩张区间，纺织服装服饰、造纸印刷、计算机通信设备等制造业生产指数位于55.0%以上较高景气区间。从需求看，新订单指数为49.6%，比上月下降0.9个百分点，市场需求有所减弱。

值得关注的是，转型升级持续推进。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河介绍，从重点行业看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI为51.4%、50.3%和50.8%，分别高于制造业总体2.1、1.0和1.5个百分点，均运行在景气区间。制造业内部结构继续优化，消费对经济发展的基础性作用持续显现。

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