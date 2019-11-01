原标题：中国企业高质量发展迈上新台阶

近期发布的多个榜单标注出中国企业的新高度：从国内看，2019中国企业500强入围门槛进一步提升至323.25亿元，连续17年提高，营业收入“千亿俱乐部”企业数增至194家。从国际看，129家中国企业跻身《财富》世界500强，上榜数首次超过美国。

从做大规模到做强做优，从模仿跟随到创新引领，从本土企业到全球企业，近年来，中国企业的高质量发展步伐越走越稳健。

如果我们把时间线拉长，把观察的视角拓广，就可以更加深刻地感受到中国企业奋进的步伐和跃动的脉搏。

是数量和规模的飞跃——党的十八大以来，商事制度改革全面推进，通过改革市场准入制度、优化营商环境，企业数量进入爆发式增长阶段，从2012年的828.7万个迅速增长到2017年的1809.8万个，5年间增长了118.4%，年均增长16.9%。

以中国东方航空股份有限公司（简称“东航”）为例，回顾2009年以来的十年，东航总资产从868.23亿元增加至2916.11亿元，净资产由-49.02亿元增加至705.9亿元；全机队规模从240架增加到704架；年旅客运输量从3723万人次增长到超过1.21亿人次。一系列数字成为东航发展“黄金十年”的生动注脚。

“如果说10年前东航思考的问题是‘活下来’，经过10年的发展，东航已经实现从‘活过来’、‘站起来’到‘跑起来’的飞跃。”东航董事长李绍勇对《经济参考报》记者说。

是发展质量和效益的跨越——在中国企业“大鱼”越来越多的同时，企业的质量也在不断提高。以中国企业500强为代表的我国大企业继续呈现稳健发展的良好态势，转向高质量发展的势头更为明显。

2019中国企业500强利润总额、净利润分别比上年增长20.7%、10.3%；净资产利润率为9.7%，比上年提升了0.2个百分点；人均营业收入235.47万元，比上年增加12.47万元，实现三连升。

是创新动能的持续迸发——从市场微观主体的表现来看，近年来中国企业的创新能力、技术实力正在稳步提高，在全球范围内的核心竞争力正在显著增强。目前，中国企业研发投入占全社会研发投入比重超过70%。阿里巴巴、华为、腾讯等企业已经跻身全球技术创新的前沿。

这一点，从上市公司业绩中可窥见一斑。来自深交所的数据显示，通信、电子、人工智能等新兴行业发展态势较为突出。通信行业上市公司上半年平均实现净利润8347.56万元，同比增长278.69%，23家公司实现了至少两位数的增长，电子行业则逾百家公司实现营业收入和净利润双增长。从研发来看，深市的989家战略性新兴产业上半年共投入研发资金1301.32亿元，同比增长30.21%，平均研发强度达5.59%。

中国企业发展壮大的过程，也是深度融入全球化的过程。回顾加入世贸组织之初，不少企业面对进入中国市场的外资竞争者没有底气，能够真正“走出去”在世界市场搏击的企业更是凤毛麟角。

如今，越来越多的中国企业，日益走向世界舞台的中央。从国内市场到国际市场，从国内资源到全球资源，越来越多的企业扬帆出海，向着全球价值链的高端不断攀升。

数据显示，2003年-2016年我国对外直接投资额连续14年保持增长。2017年，我国境内投资者对外直接投资1583亿美元，规模为2002年的58.6倍，年均增长31.2%。联合国贸发会议《世界投资报告》显示，我国对外直接投资存量由2002年的全球第25位跃升至2018年的第3位，流量由第26位跃升至第2位，在全球外国直接投资中的地位和作用日益凸显。

与此同时，中国企业的竞争力和话语权也不断增强，正在世界范围内改变各个行业的竞争态势。数据显示，2019中国企业500强中共有340家企业申报了参与标准制定情况，参与了1905项国际标准制定，比上年增加350项，连续两年实现增长。

微观有活力，转型有动力。中国企业的发展与中国经济的高质量发展同频共振，“微观活”与“宏观稳”相得益彰。

一方面，企业创新能力的持续增强为中国全球竞争力的提升提供源源不断的“燃料”。2019年度《全球竞争力报告》指出，中国的创新能力增长迅速，排在全球第24位，其中研发领域的综合排名已经进入全球前十方阵。

另一方面，纵观全球，还没有哪个国家的企业能够在短时间内实现集群式大发展、大跨越，中国企业发展历史性跨越的背后，是中国经济稳定增长和改革开放持续推进的坚实后盾，这为企业发展提供了一个大市场、一个大舞台。

世界银行日前发布的《全球营商环境报告2020》显示，我国营商环境排名跃居全球第31位，比去年提升15位。我国连续第二年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。

“营商环境的改善对中国企业的高质量发展意义重大。”对外经济贸易大学国际商学院教授吴剑峰对《经济参考报》记者表示，首先是成本效应：降低企业家和创业人员经营企业的时间、精力、资金成本，增厚利润空间，为创新提供更多资源。其次是配置效应：政府充分放权，让市场主导资源配置，实现资源的合理利用和企业的优胜劣汰。三是汇聚效应：从全球资本流动来看，一国营商环境改善能够吸引到更多的人才、资金和技术等优质资源，进而提升企业的发展质量。

他表示，和发达国家的企业相比，中国企业的不足之处依然明显，主要体现在企业品牌价值比较低，核心技术创新还需进一步加强，中国企业的利润总体偏低，中国企业整体的生态环保意识相对较弱等。在他看来，中国企业应该努力打造高质量发展的五力模型，培育可持续的竞争优势：包括顾客价值的独特创造能力；生产要素的高效利用能力；生态环境的绿色环保能力；持续创新的动态研发能力；优秀人才的培育维系能力。

如今，中国企业高质量发展已经迈上新的台阶。在这样的背景下，召开中国企业改革发展论坛，更具深远意义。第三届中国企业改革发展论坛将于11月2日－4日在山东济南举办，论坛由国务院国资委、山东省人民政府、新华社指导，国务院国资委新闻中心、山东省国资委、济南市人民政府、经济参考报社共同承办。论坛旨在聚焦推动企业高质量发展，聚力建立现代化产业体系，研究探讨中国企业改革发展的新发展理念，推进政商对话、政企合作、招商引资，助力新旧动能转换，加快推动企业创新融合和高质量发展。(记者 孙韶华 王璐 杨烨 吴黎华)

(责编：庄红韬、杨曦)