人民网>>财经

从做大规模到做强做优；从模仿跟随到创新引领；从本土企业到全球企业

中国企业高质量发展迈上新台阶

2019年11月01日08:16  来源：经济参考报
 
原标题：中国企业高质量发展迈上新台阶

近期发布的多个榜单标注出中国企业的新高度：从国内看，2019中国企业500强入围门槛进一步提升至323.25亿元，连续17年提高，营业收入“千亿俱乐部”企业数增至194家。从国际看，129家中国企业跻身《财富》世界500强，上榜数首次超过美国。

从做大规模到做强做优，从模仿跟随到创新引领，从本土企业到全球企业，近年来，中国企业的高质量发展步伐越走越稳健。

如果我们把时间线拉长，把观察的视角拓广，就可以更加深刻地感受到中国企业奋进的步伐和跃动的脉搏。

是数量和规模的飞跃——党的十八大以来，商事制度改革全面推进，通过改革市场准入制度、优化营商环境，企业数量进入爆发式增长阶段，从2012年的828.7万个迅速增长到2017年的1809.8万个，5年间增长了118.4%，年均增长16.9%。

以中国东方航空股份有限公司（简称“东航”）为例，回顾2009年以来的十年，东航总资产从868.23亿元增加至2916.11亿元，净资产由-49.02亿元增加至705.9亿元；全机队规模从240架增加到704架；年旅客运输量从3723万人次增长到超过1.21亿人次。一系列数字成为东航发展“黄金十年”的生动注脚。

“如果说10年前东航思考的问题是‘活下来’，经过10年的发展，东航已经实现从‘活过来’、‘站起来’到‘跑起来’的飞跃。”东航董事长李绍勇对《经济参考报》记者说。

是发展质量和效益的跨越——在中国企业“大鱼”越来越多的同时，企业的质量也在不断提高。以中国企业500强为代表的我国大企业继续呈现稳健发展的良好态势，转向高质量发展的势头更为明显。

2019中国企业500强利润总额、净利润分别比上年增长20.7%、10.3%；净资产利润率为9.7%，比上年提升了0.2个百分点；人均营业收入235.47万元，比上年增加12.47万元，实现三连升。

是创新动能的持续迸发——从市场微观主体的表现来看，近年来中国企业的创新能力、技术实力正在稳步提高，在全球范围内的核心竞争力正在显著增强。目前，中国企业研发投入占全社会研发投入比重超过70%。阿里巴巴、华为、腾讯等企业已经跻身全球技术创新的前沿。

这一点，从上市公司业绩中可窥见一斑。来自深交所的数据显示，通信、电子、人工智能等新兴行业发展态势较为突出。通信行业上市公司上半年平均实现净利润8347.56万元，同比增长278.69%，23家公司实现了至少两位数的增长，电子行业则逾百家公司实现营业收入和净利润双增长。从研发来看，深市的989家战略性新兴产业上半年共投入研发资金1301.32亿元，同比增长30.21%，平均研发强度达5.59%。

中国企业发展壮大的过程，也是深度融入全球化的过程。回顾加入世贸组织之初，不少企业面对进入中国市场的外资竞争者没有底气，能够真正“走出去”在世界市场搏击的企业更是凤毛麟角。

如今，越来越多的中国企业，日益走向世界舞台的中央。从国内市场到国际市场，从国内资源到全球资源，越来越多的企业扬帆出海，向着全球价值链的高端不断攀升。

数据显示，2003年-2016年我国对外直接投资额连续14年保持增长。2017年，我国境内投资者对外直接投资1583亿美元，规模为2002年的58.6倍，年均增长31.2%。联合国贸发会议《世界投资报告》显示，我国对外直接投资存量由2002年的全球第25位跃升至2018年的第3位，流量由第26位跃升至第2位，在全球外国直接投资中的地位和作用日益凸显。

与此同时，中国企业的竞争力和话语权也不断增强，正在世界范围内改变各个行业的竞争态势。数据显示，2019中国企业500强中共有340家企业申报了参与标准制定情况，参与了1905项国际标准制定，比上年增加350项，连续两年实现增长。

微观有活力，转型有动力。中国企业的发展与中国经济的高质量发展同频共振，“微观活”与“宏观稳”相得益彰。

一方面，企业创新能力的持续增强为中国全球竞争力的提升提供源源不断的“燃料”。2019年度《全球竞争力报告》指出，中国的创新能力增长迅速，排在全球第24位，其中研发领域的综合排名已经进入全球前十方阵。

另一方面，纵观全球，还没有哪个国家的企业能够在短时间内实现集群式大发展、大跨越，中国企业发展历史性跨越的背后，是中国经济稳定增长和改革开放持续推进的坚实后盾，这为企业发展提供了一个大市场、一个大舞台。

世界银行日前发布的《全球营商环境报告2020》显示，我国营商环境排名跃居全球第31位，比去年提升15位。我国连续第二年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。

“营商环境的改善对中国企业的高质量发展意义重大。”对外经济贸易大学国际商学院教授吴剑峰对《经济参考报》记者表示，首先是成本效应：降低企业家和创业人员经营企业的时间、精力、资金成本，增厚利润空间，为创新提供更多资源。其次是配置效应：政府充分放权，让市场主导资源配置，实现资源的合理利用和企业的优胜劣汰。三是汇聚效应：从全球资本流动来看，一国营商环境改善能够吸引到更多的人才、资金和技术等优质资源，进而提升企业的发展质量。

他表示，和发达国家的企业相比，中国企业的不足之处依然明显，主要体现在企业品牌价值比较低，核心技术创新还需进一步加强，中国企业的利润总体偏低，中国企业整体的生态环保意识相对较弱等。在他看来，中国企业应该努力打造高质量发展的五力模型，培育可持续的竞争优势：包括顾客价值的独特创造能力；生产要素的高效利用能力；生态环境的绿色环保能力；持续创新的动态研发能力；优秀人才的培育维系能力。

如今，中国企业高质量发展已经迈上新的台阶。在这样的背景下，召开中国企业改革发展论坛，更具深远意义。第三届中国企业改革发展论坛将于11月2日－4日在山东济南举办，论坛由国务院国资委、山东省人民政府、新华社指导，国务院国资委新闻中心、山东省国资委、济南市人民政府、经济参考报社共同承办。论坛旨在聚焦推动企业高质量发展，聚力建立现代化产业体系，研究探讨中国企业改革发展的新发展理念，推进政商对话、政企合作、招商引资，助力新旧动能转换，加快推动企业创新融合和高质量发展。(记者 孙韶华 王璐 杨烨 吴黎华)

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved