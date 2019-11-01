原标题：5G商用提速 万亿市场序幕拉开

我国正式进入5G商用时代。在10月31日举行的2019中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔共同宣布启动5G商用。5G商用套餐将在11月1日正式上线。

工信部副部长陈肇雄表示，5G商用正式启动，今年年底将开通13万个5G基站。据悉，首批包括北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津等50个城市入选5G开通城市名单，而明年商用城市将超340个。中国联通董事长王晓初表示，目前联通与电信双方已在24省市开通5G共建共享基站。以速率为例，最新的测试数据显示，共建共享的5G网络峰值速率可达2.5Gpbs。

在价格方面，最低套餐为128元/月，在网速和流量的不同情况下，套餐费用也有不同。赛迪顾问信息通信产业研究中心分析师李朕表示，相较当前的4G，当前5G套餐包含的流量包有了较大的提升，定价方式由原来的流量定价变为网速定价，不同网速设定不同资费。

5G不仅使网速变快，三大运营商也推出了5G应用。中国移动聚焦50个场景，为5G个人客户打造全场景沉浸式新看法、新听法、新玩法、新拍法、新用法等“5新”业务体验。中国电信推出云VR/AR、云游戏、超高清视频、云电脑等5G特色应用。中国联通5G套餐用户还享有专属会员权益，如VR、4K超清、AR、视频彩铃等5G视频会员特权，沃阅读、沃音乐等音乐／阅读特权、优惠购折扣特权等。

中国科学技术发展战略研究院科技与社会发展研究所工程师黄磊向《经济参考报》记者表示，5G商用将颠覆4G时代的数据应用范式，也将为更多颠覆性技术的出现奠定数据通讯基础。他认为，5G技术实现商业化应用，是人类社会进入数据驱动纪元的重要里程碑。一方面，5G商用将大幅度提升已有各类海量数据资源的整合及利用的效率，有助于实现来自不同应用维度和主体的数据价值聚合；另一方面，5G商用将创造更多以数据资源为驱动力的应用场景，有助于加快新一代人工智能、云计算和区块链等相关技术的整合及发展。

达龙云电脑CEO、创始人倪海生表示，随着前期5G牌照发放，物联网初具规模，5G商用正一步步走向台前。(记者 钟源 梁倩)

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