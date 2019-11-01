原标题：制造业生产保持扩张 转型升级持续推进

10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国制造业采购经理指数（PMI）。10月，制造业PMI为49.3%，比上月下降0.5个百分点。专家指出，制造业景气略有回落，但生产指数仍高于临界点，制造业生产继续保持扩张态势。此外，转型升级持续推进，制造业内部结构继续优化，企业信心相对稳定，制造业生产经营活动预期指数高于三季度均值。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数为50.8%，比上月回落1.5个百分点，仍高于临界点，表明制造业生产继续保持扩张态势。新订单指数为49.6%，比上月下降0.9个百分点，表明制造业市场需求有所回落。原材料库存指数为47.4%，比上月小幅下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量减少。从业人员指数为47.3%，比上月回升0.3个百分点，表明制造业企业用工量降幅有所收窄。供应商配送时间指数为50.1%，虽比上月回落0.4个百分点，但略高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月稍有加快。

“生产保持扩张，市场需求有所回落。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析称，制造业生产指数为50.8%，持续位于扩张区间。在调查的21个行业中，有13个行业的生产指数位于扩张区间，表明制造业多数行业生产有所增长。纺织服装服饰、造纸印刷、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备、计算机通信设备等制造业生产指数位于55%以上较高景气区间。从需求看，新订单指数为49.6%，比上月下降0.9个百分点，市场需求有所减弱。

还有不少积极因素继续显现。“转型升级持续推进。从重点行业看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI为51.4%、50.3%和50.8%，分别高于制造业总体2.1、1.0和1.5个百分点，均运行在景气区间。制造业内部结构继续优化，消费对经济发展的基础性作用持续显现。”赵庆河说。此外，企业信心相对稳定。制造业生产经营活动预期指数为54.2%，虽环比回落0.2个百分点，但仍高于三季度均值。(记者 班娟娟)

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