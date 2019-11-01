农业农村部要求加强农业基础性科技工作

本报北京10月31日电 （记者王浩）10月31日，国家农业基础性科技创新条件能力项目建设运行管理座谈会在京举办，会议总结近年来农业基础性长期性科技工作的成效与经验，部署实施国家农业基础性科技创新条件能力建设项目。

座谈会认为，农业基础性长期性科技工作对于推动革命性理论发现、农业复杂科学问题解决、新兴交叉学科发展等具有非常重要的意义。各农业主管部门、观测实验站依托单位要准确把握农业基础性长期性科技工作的重点，聚焦任务、严格条件、加强建设、共享应用。落实主体责任，提升工作规范化水平，为观测实验站提供完善的软硬件支撑。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 04 版）

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