以智能监管提升精细化水平

翁祖亮

一流城市要有一流治理。要围绕“更有序、更安全、更干净”的目标，建立协同高效的城市运行风险防控体系，全力推动城市管理像绣花一样精细

习近平总书记强调，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险。浦东新区人口密集、经济活跃，单靠传统的人工管理、人海战术，难以实现城市的精细化管理和风险的全面防控。浦东新区依托城市运行综合管理中心和大数据中心，全方位整合城管、公安、生态环境等城市管理力量，全链条贯通新区、街镇、村居三级管理，全覆盖构建智能监管应用场景，初步建成了协同高效的城市运行风险防控体系，全力推动城市管理像绣花一样精细。

坚持监管要素标准化，使管什么更清晰。城市管理千头万绪、对象繁杂，防控风险首先要围绕“更有序、更安全、更干净”的目标，把可能的风险隐患找出来、理清楚，形成清晰具体的监管要素，理出标准化的监管清单。一方面要从政府审批职能出发，审批什么就监管什么，比如对渣土车、危化品运输车，要重点监管是否按批准路线行驶；另一方面要立足实战需求，什么问题突出就监管什么，比如对共享单车，重点管好无序停放的问题，对餐饮企业，重点管好厨房卫生。通过监管重点的聚焦，着力提高监管的针对性和有效性。

坚持监管方式智能化，让管起来更高效。推动人工智能向政府管理全面赋能，加快从人工低效管理向数字化高效管理转变。要以应用牵引智能化推进，聚焦城市设施、城市运维、城市环境、城市交通、城市安全、城市执法等领域，针对背街小巷、下水道、多线换乘地铁站等风险较大区域，开发更多智能应用场景，并逐步向国民经济的所有行业领域拓展。要变人工巡查发现问题为智能发现问题，通过监控探头、物联网采集数据，运用大数据、图像识别等智能技术分析数据，努力实现各类风险的自动抓取、智能研判和快速预警。

坚持监管流程闭环化，确保管得更到位。要充分发挥智能指挥平台作用，建立健全综合监管机制，实行问题线索、管理提示、处置结果等双告知、双反馈，推动数据在部门间有效智能流转，实现部门监管的无缝衔接、紧密协作，构建完善的主动发现、自动指令、快速处置、实时反馈风险防控闭环，做到风险预防早、控得住、化解准。

一流城市要有一流治理，风险防控不容有失。浦东将贯彻落实中央精神，按照上海市委市政府的部署要求，进一步深化探索城市管理的智能应用，强化信用监管、风险监管、动态监管、分类监管，不断提高城市管理精细化水平，在更好防范化解重大风险上继续走在前列。

——上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮近日在接受记者采访时说

（本报记者 谢卫群整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)