打开虚拟现实的想象空间

科技创新总是孕育着变革的力量。而当5G和VR（虚拟现实）技术相结合，将会碰撞出怎样的火花？在江西南昌举办的2019世界VR产业大会，或许能够给出这一问题的答案。

戴上VR眼镜轻轻触动手柄，就可以远程遥控130公里外的矿用推土机，控制精度可以达到厘米级；利用5G无人机和4K高清传输技术巡查输电线路，同时还可以监控电塔情况……步入虚拟现实产品和应用展览现场，这些科技感十足的应用让人大开眼界。今年被视为5G商用元年，得益于信息技术的日益成熟，虚拟现实作为下一代互联网入口和通用信息平台，正在攻克长期存在的数据存储、传输等技术难题，解锁更多应用场景，给人们打开了更为广阔的想象空间。

技术是虚拟的，但产业发展却实打实。近年来，我国在虚拟现实产业上取得的进步有目共睹。市场规模从2016年的34.6亿元增加到2018年的108.3亿元，而这一数据预计到2021年将达到544.5亿元，年复合增长率超过95%。市场的蛋糕越做越大，带来了创新活力的充分迸发，推动中国成为全球虚拟现实产业创新创业最活跃、市场接受度最高、发展潜力最大的地区之一。超过5000个虚拟现实线下体验店、占据全球70%以上的高端头戴式VR终端生产份额……蓬勃发展的虚拟现实产业，为经济迈向高质量发展阶段注入了强劲动能。

谈及对世界VR产业大会的直观感受，不少媒体同行用“火热”二字形容。的确，座无虚席的主论坛会场、吸引众多选手报名的VR电竞大赛、体验新产品时排起的长龙，都在告诉人们虚拟现实技术到底有多热。而这份热度也生动诠释了中国经济在发展过程中所蕴含的创新创造活力，成为新经济新业态新动能快速发展的一个缩影。短短几年时间，中国在虚拟现实领域涌现出大批优秀企业，江西南昌借助VR产业实现“换道超车”，这样的发展实绩，印证了这样的判断：中国经济长期向好的基本面没有变，发展前景仍十分光明。这样的信心从何而来？一个重要方面就在于科技创新释放出来的微观活力。

在虚拟现实产品和应用国际展区，第一次参加世界VR产业大会的德国公司DronOSS带来的无人机飞手培训系统，吸引了不少观众驻足。来自国内外行业龙头企业的集中亮相，是此次世界VR产业大会的一大亮点。相较于去年，参加今年世界VR产业大会的外籍嘉宾，比上届增加了40%，参展的外企比上届增加了30%，数据的变化见证中国在发展虚拟现实产业上秉持的开放姿态。中国的发展从来不是关起门来搞建设，而是在开放中推动技术、人才、资金等资源互动，在开放中共享发展机遇、创新成果。在这一点上，中国不仅有真诚的态度，更有务实的行动，发展虚拟现实产业就是有力的证明。

新一轮科技革命和产业变革大潮澎湃，谁能够抓住机遇、顺势而为，谁就能勇立潮头、引领变革。逐步走向成熟的虚拟现实技术，拓展了人类感知能力，改变了产品形态和服务模式，正是推动经济高质量发展一个不可错失的机遇。抓住5G、人工智能、大数据等技术不断进步的机遇，我们有充足的能力把虚拟现实产业发展好，更有充分的信心用高质量发展点亮更加智慧、美好的未来。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)