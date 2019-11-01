培植叠加战略优势 最大限度释放活力

建设自贸试验区，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是新时代推进改革开放的战略举措。山东将如何抓住机遇，因势而谋、应势而动、顺势而为？日前，记者围绕相关问题，专访了山东省委书记刘家义。

记者：改革开放进入新阶段，国务院批复同意设立中国（山东）自贸试验区，将为山东带来什么样的战略机遇？

刘家义：习近平总书记为山东确立了“走在前列、全面开创”的目标定位。中央批准山东建设自贸试验区，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对山东的关心和厚爱，寄托着对山东的深情与厚望，再次把山东推到新一轮高水平对外开放的前沿，是全省改革开放进程中具有里程碑意义的一件大事。

建设自贸试验区，是加快新旧动能转换、促进高质量发展的重大机遇。当前，在新旧动能转换从“量变”到“质变”过程中，山东正处在“凤凰浴火”的阵痛期、“破茧而出”的关键期。自贸试验区将探索以全面开放促进新动能快速成长的动能转换模式，有利于吸引更多先进技术、管理经验和高端人才，引进更多先进制造业和现代服务业项目，催生更多新技术、新产业、新业态、新模式，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，可以说，这是党中央对山东高质量发展的进一步“赋能”。

建设自贸试验区，是推进山东深度融入国家开放战略、实现高水平对外开放的重大机遇。以自贸试验区为重要窗口，山东将积极适应全球经济形势新变化，持续优化贸易结构，提升贸易便利化水平，聚焦全球配置资源，融入“一带一路”建设和中日韩区域经济合作的广度和深度将不断拓展，资本、技术、人才、信息等资源要素将更加自由、便捷地流动。

建设自贸试验区，是提升政府效能、深化制度创新、流程再造的重大机遇。当前制约山东发展最大的障碍是体制机制性矛盾突出，最大的短板是有效制度供给不足。自贸试验区建设，赋予了我们“大胆试、大胆闯、自主改”的权力，有助于我们加速对接国际规则，深化审批、监管、商事、投融资等领域改革，打造“手续最简、环节最少、成本最低、效率最高”的办事流程，建立完善以负面清单管理为重点的外商投资管理制度、以贸易便利化为重点的贸易监管制度、以政府职能转变为重点的事中事后监管制度，努力把营商环境打造得更优更高效。

记者：如何发挥自贸试验区的引领作用，更好地服从服务于国家战略？

刘家义：自贸试验区是国家的“试验田”，绝不是山东的“自留地”。我们的一切工作必须服从服务于国家战略，站在国家战略的高度探索和试验。总的考虑是，根据党中央对自贸试验区的定位，深度融入“一带一路”建设、海洋强国等国家战略，围绕“一个目标、三区建设、六大创新”全面展开。“一个目标”，就是按照习近平总书记对山东工作的重要指示要求，全力打造对外开放新高地；“三区建设”，就是加快建设新旧动能转换先行区、海洋经济引领区、“一带一路”建设示范区；“六大创新”，即营商环境创新、投资贸易便利化创新、金融领域开放创新、科技策源创新、海洋经济发展创新、中日韩区域合作模式创新，最大限度释放活力。

一是深入实施创新驱动发展战略，着力将自贸试验区打造成为新旧动能转换先行区。统筹谋划自贸试验区和新旧动能转换综合试验区两个国家级试验区的联动创新，深化创新创业平台建设、高端人才管理体制等改革，努力让更多的创新要素、人才汇聚过来。聚焦培育新动能，不断壮大人工智能、医疗康养、信息技术、现代海洋、新材料、高端装备、节能环保、生物医药等产业集群，推动新兴产业加速聚集、特色更加鲜明。建立国际化科技成果转移转化平台，建立知识产权争端解决与快速维权机制等一系列创新措施，形成叠加效应，增强创新能力。

二是服务海洋强国战略，着力将自贸试验区打造成为海洋经济引领区。充分发挥山东海洋资源、海洋科技创新平台和人才队伍富集的优势，推出相关创新举措，加大陆海统筹力度，做好经略海洋文章。比如推进重大研发、试验验证平台建设，发展涉海装备研发制造、维修、服务等产业；推进建设国家海洋药物中试基地、蓝色药库研发生产基地，加快发展海洋特色产业；建设航运大数据综合信息平台，提升航运服务能力等。

三是服务对外开放总体战略布局，着力将自贸试验区打造成为“一带一路”建设的示范区。山东自贸试验区具有“一带一路”海上和陆地十字交汇、连接日韩和欧亚大陆的枢纽优势。我们将结合中国—上合组织地方经贸合作示范区建设，发挥山东区位、口岸和交通优势，进一步拓展国际物流、现代贸易、双向投资合作、商旅文化交流等领域合作。加强自贸试验区与海港、空港联动，推进海陆空邮协同发展，建立“一单制”多式联运服务体系，完善山东省中欧班列运营平台，构筑“多端束状”联通新欧亚大陆桥走廊的交通格局，进一步拓宽山东开放大通道。强化与日韩地方优势互补，共同开拓第三方市场，探索便利化区域合作交流机制，加快推动贸易转型升级，更高水平推进对外开放。

记者：习近平总书记强调，自由贸易试验区建设的核心任务是制度创新。山东如何以制度创新为核心，积极探索新路径新经验？

刘家义：自贸试验区是制度创新的试验田，是“种苗圃”，而不是“栽盆景”。我们将用足用活用好国家赋予的制度创新空间和试点权力，全力落实好总体方案112项任务措施，加快各领域制度创新，努力探索出更多服务于国家战略、在全国可复制可推广的制度成果。一是把起始点放在吸收借鉴上。复制是为了创新，跟跑是为了领跑。我们将认真学习借鉴各自贸试验区的好经验，多维度对标国际国内最高标准，找准与自身实际的结合点，列出单子、逐条研究，确保高点起步、快速起势。二是把突破点放在流程再造上。以改革的思路、创新的办法，破除决策、管理、服务中的痛点难点堵点。比如围绕涉企审批流程再造，重点解决行政审批事项简化、快捷、节省企业成本等方面问题；围绕项目落地流程再造，重点解决规划、用地、水电气暖、企业开办、信贷获取等方面问题，促进整体流程的集约化、精准化、平台化。三是把立足点放在首创改革上。自贸试验区要敢闯“无人区”，敢搞“压力测试”，形成自己独创性成果。我们将支持鼓励济南、青岛、烟台三个片区充分发挥试点试验主体作用，大胆自主创新，围绕产业链部署制度创新链，以制度创新推动产业发展，逐步形成集成性创新成果。四是把着力点放在差异化探索上。各片区从最关键、最急需、最具牵引性的领域做起，边试点、边完善、边总结，让新兴产业加速聚集、特色更鲜明。比如济南片区将重点发展人工智能、产业金融、医疗康养、文化产业、信息技术等产业，开展开放型经济新体制综合试点试验，建设全国重要的区域性经济中心、物流中心和科技创新中心。青岛片区将重点发展现代海洋、国际贸易、航运物流、现代金融、先进制造等产业，打造东北亚国际航运枢纽、东部沿海重要的创新中心、海洋经济发展示范区，助力青岛打造我国沿海重要中心城市。烟台片区将聚焦深化中日韩区域经济合作、贸易转型升级和金融开放创新，高质量发展海洋经济，打造中韩贸易和投资合作先行区、海洋智能制造基地、国家科技成果和国际技术转移转化示范区。

建设中国（山东）自贸试验区是我们的重大政治责任和历史使命。我们将深入贯彻习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示批示精神，坚定不移地把党中央决策部署落实到自贸试验区工作全过程各领域，积极探索，勇于攻坚，努力把山东自贸试验区建设成为投资贸易便利、金融服务完善、监管安全高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区和全国新一轮改革开放的先行地。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)