10月份制造业采购经理指数为49.3%

本报北京10月31日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日发布，10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，较上月下降0.5个百分点。分项指数显示，10月市场需求降至收缩区间，企业生产和采购增速放缓。但经济结构优化，新动能和消费品行业加速扩张，就业相对稳定。综合来看，经济增速放缓，发展质量提升。

中国物流与采购联合会的专家认为，从PMI指数变化看，当前产业结构持续优化已取得较好成果，新动能加速增长，且具有较好协同性。10月以装备制造业和高技术产业为代表的高端制造业保持加速扩张态势，装备制造业PMI为50.3%，较上月上升0.5个百分点，高于制造业PMI1个百分点；高技术产业PMI为51.4%，较上月上升0.1个百分点，高于制造业PMI2.1个百分点，其中的计算机通信电子等行业发展迅速，已成为新的增长点。消费品行业也保持较好增势，消费品PMI较上月上升0.3个百分点至50.8%。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)