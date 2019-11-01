10月30日至31日，由中国国际经济交流中心、新加坡国立大学李光耀公共政策学院和美国布鲁金斯学会共同举办的“中美关系：为亚洲和世界发展打造共同愿景”国际研讨会在新加坡举行。新加坡国立大学李光耀公共政策学院主席吴作栋，中国国际经济交流中心理事长曾培炎，美国布鲁金斯学会副会长布鲁斯·琼斯出席开幕式并致辞。

研讨会旨在通过国际交流，增进互信了解，促进中美关系以及亚洲与世界经济的持续健康发展。会上，发言嘉宾均强调，中美经贸关系对全球稳定至关重要，中美应共同推进经贸磋商。

吴作栋表示，中美在经济和科技领域的摩擦，会给两国和其他国家带来消极影响，破坏全球多边贸易体系稳定性。妥善管控中美经贸摩擦应体现在实际行动上。

曾培炎在致辞中从宏观经济、贸易、科技进步、经济治理等层面，阐述中美“脱钩”对中美两国乃至全球可能造成的影响和损害。他强调，从历史高度、全球视角和更长周期来看，中美可以合作、应该合作的领域比历史上任何时候都多。双方应按照两国元首达成的共识，尽早达成经贸协议，积极开拓新的合作领域，适时恢复此前建立的各政府间对话机制，加强企业、智库、大学、地方间全方位交流。

布鲁斯·琼斯表示，用关税来解决贸易问题，只会将问题复杂化，是不可持续的。希望双方通过沟通找到共识，从而制定出正确的行动方针。全球必须共同努力，通过多边主义让美中贸易摩擦得到妥善管控。

泰国前副总理兼外交部长素拉杰对本报记者表示，中美关系事关全球发展，东盟可以利用东盟与对话伙伴国会议和东盟地区论坛等地区合作平台在其中发挥积极作用。

欧盟—亚洲中心主任弗雷泽·卡梅伦认为，中美有着广泛而深入的经贸关系，“脱钩”不可能实现。美方也在反复强调不可能中断与中国的经贸联系。

“中美两国加强合作对全球意义重大。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授马凯硕在接受本报记者采访时表示，面对气候变化等全球性挑战，只有中美两个大国相互合作，才能引领其他国家共同解决问题。

研讨会吸引了来自中国、美国、新加坡、法国、印度、印度尼西亚等多个国家的近百名政商界人士参加。会议期间，与会嘉宾还就“贸易与投资”“多边主义”“科技创新与全球供应链”等议题进行了深入研讨。

（本报新加坡10月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 16 版）

(责编：庄红韬、杨曦)