中国进入5G商用时代

10月31日，中国移动、中国电信、中国联通正式发布各自的5G套餐。图为在中国电信北京公司朝阳门营业厅，消费者在体验5G云VR视频。

新华社记者 沈伯韩摄

5G商用时代来了！10月31日，在2019年中国国际信息通信展览会上，工信部宣布：5G商用正式启动。

同一天，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商公布了5G商用套餐，套餐于11月1日正式上线。

资费标准低于国际主流水平

价格如何？

此次三大运营商公布的5G套餐资费标准差异不大。中国联通和中国电信的5G个人套餐起步价为129元，最高为599元；中国移动起步价为128元，最高为598元。这样看来，5G个人套餐最低价格为128元，该套餐包含30GB流量和200分钟通话。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，中国5G套餐资费标准低于国际主流水平。

网速如何？

在本次展览会上，中国移动董事长杨杰表示，5G网络速度是4G的10倍以上。中国联通董事长王晓初表示，中国联通与中国电信共同打造全球首张5G共建共享网，通过共建共享，实现覆盖翻倍、速率翻倍、服务更优。最新测试数据显示，共建共享的5G网络峰值速率可达2.5Gpbs，是全球5G现网中测得的最高速率。

怎么用上5G？

开通5G服务，用户不用换卡、不用换号，但是要有一部5G手机。市场上价格较低的5G手机为3000多元。

谁能用上5G？

目前，全国首批50个城市正式开启5G商用，这些城市包括北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及太原、厦门、成都等46个城市。杨杰表示：“明年将在全国地级以上城市提供5G商用服务。”

工信部副部长陈肇雄在展览会上表示，预计年底全国将开通5G基站超过13万座，未来将加快5G网络部署，深化共建共享，早日建成覆盖全国的5G网络。

今年6月，工信部向运营商发放了5G牌照，拉开5G商用的序幕。9月，三大运营商陆续开启5G套餐预约，目前预约用户数已超过1000万。

激活超高清视频和VR/AR应用

5G商用，应用是关键。5G高速率、低时延、大连接等特点，催生了大量新的应用场景。

中国工程院院士邬贺铨在展览会上表示：“3G的出现带火了移动电子商务和社交应用，4G激发了视频业务和移动支付，5G将激活超高清视频和VR（虚拟现实）/AR（增强现实）并推动AIoT（人工智能物联网）发展。”

在展览会上，三大运营商发布了大量5G新玩法。

中国移动表示将为客户提供“5新”业务。提供5G超高清视频、真4K直播和VR业务，打造“新看法”；提供超高清、实时互动、多屏展示视频彩铃产品，打造“新听法”；提供超高清、无延时、云端运行、即点即玩云游戏，开创“新玩法”；提供即拍即玩互动短视频，创造“新拍法”；提供5G云盘、5G云手机、5G新消息等服务，推广“新用法”。

中国电信推出天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR、天翼云电脑和天翼云盘五大5G应用。

中国联通推出VR、4K超清、AR、视频彩铃等5G视频会员特权以及沃阅读、沃音乐等音乐/阅读特权。

5G的另一个重要价值是推动产业数字化转型。在5G正式商用之前，5G在生产领域的试点早已开始。邬贺铨举例说，南方电网利用5G承载电网的配电业务，青岛港建成5G智能码头等，“5G将催生现在还想象不到的新业态。”

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