原标题：光伏产业：海外市场大放异彩

在国内光伏市场建设放缓、国际贸易摩擦不断的形势下，全球最大的单晶硅光伏产品制造企业隆基绿能科技股份有限公司交出了一份亮丽的成绩单，产品海外销售占比从2017年的12%大幅提高到今年上半年的76%。今年上半年，隆基股份海外单晶组件对外销售达到2.423吉瓦，同比增长252%。公司实现营业收入141.11亿元，同比增长41.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为20.09亿元，同比增长53.76%，总资产516.15亿元，同比增长30.15%，连续蝉联全球市值最高的光伏企业。

“隆基股份从2016年中期开始向海外拓展，2018年‘5·31光伏新政’实施后，国内各大光伏企业纷纷瞄准海外市场，海外业务营收占比逐步提升。为了开拓海外市场，隆基股份的业务部门架构已由原来的国内和海外的简单划分，调整为按照更细的市场大区进行划分。”隆基股份公司总裁李振国说。

隆基股份驰骋海外的同时，我国光伏行业迎来了海外市场的“大丰收”。

受市场变化等多重因素影响，今年上半年，我国光伏新增装机不足12吉瓦，降幅超50%，集中式电站新增装机约为6.8吉瓦，同比下降43.3%，分布式光伏新增装机约4.6吉瓦，同比下降61.7%。与此同时，上半年海外光伏市场表现亮眼，上半年全球装机约47吉瓦，超出市场预期。海外市场的需求回升在去年已经显现。数据显示，2018年，全球新增装机约为106吉瓦，其中海外市场新增装机约为61.7吉瓦，同比增长26.2%。

受海外市场带动，今年上半年我国光伏制造端继续保持了良好的增长态势，主要制造企业呈现出产销两旺局面，基本保持满产状态。根据中国光伏行业协会统计，上半年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额达到106.1亿美元，同比增长31.7%。其中，电池片出口额大幅增长，出口量超过2018年全年出口量；组件出口额大幅增长，出口量约36吉瓦，同比增长近1倍。

业内人士表示，目前来看，龙头制造企业下半年国际市场订单充足，对于国内订单，部分企业已经开始以订单质量（价格和付款方式等）为依据，选择性地进行接单。

“晶科一直秉持全球化均匀出货，不过度依赖单一市场的原则，‘5·31光伏新政’之后，这一战略大原则还是不变的，只是会在深度、广度和密度上加强对新兴市场的布局和开拓，巩固在这些市场的地位。”晶科能源公司副总裁钱晶告诉经济日报记者，目前公司的客户主要来自海外市场。

赛拉弗光伏系统有限公司总裁李纲表示，目前海外市场总体处于一个稳中有升的增长态势，欧洲和东南亚是今年海外市场增长的两大亮点，美国市场需求在去年基础上也出现了大幅反弹。在这些区域，公司都有布局，预计今年销售额会有50%的提升。目前国际经济形势复杂多变，除了市场全球化，制造全球化也能帮助有效规避贸易保护措施，公司未来的计划是进一步加大全球化布局。

值得注意的是，与上一轮中国光伏产业的全球扩张不同，如今的海外市场客户不仅仅关心价格，更关注产品的质量和效率。在此背景下，技术创新成为推动中国光伏产品“走出去”的核心竞争力。近几年，黑硅等高效电池技术在中国得到大范围应用，N型双面组件、异质结组件等领先技术正不断走向成熟化，进而推动了中国优秀组件走向海外。

未来一段时间，海外市场仍将延续增长态势。根据彭博新能源财经预测，今年全球需求预计为123吉瓦至149吉瓦。国际分析机构IHS对全球光伏市场预估同样较为乐观，预期将达到123吉瓦。

中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，现在全球的光伏产业都在蓬勃发展，体量大的市场越来越多了，开拓好国外市场将显著增强中国企业的预期、信心以及抗风险能力。（经济日报·中国经济网记者 王轶辰）

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