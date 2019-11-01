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钢铁要走出“增产不增效”怪圈

2019年11月01日08:45  来源：经济日报
 
原标题：钢铁要走出“增产不增效”怪圈

　　今年前三季度，我国钢企利润明显下滑。这既有外部环境复杂导致制造成本上升的因素，也有产能释放过快的因素。下一步，全行业要在稳产增产的同时积极探索兼并重组，推进超低排放改造，控制生产节奏，走出“增产不增效”的怪圈——

　　近日，中国钢铁工业协会在北京举行2019年三季度信息发布会。今年前三季度，我国钢铁产量和需求均保持一定增长，但是利润明显下滑，中钢协会员企业利润总额较去年同期下降三成，“增产不增效”问题需要加以警惕。

　　前三季度量增价跌

　　“前三季度，在国家各项稳增长措施的推动下，各地重大项目纷纷开工，为钢铁行业创造了较好的市场环境。”中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示，钢铁企业把握市场机遇，在满足市场需求实现稳产增产的同时，还积极推进超低排放改造，积极探索兼并重组路径，取得了阶段性成果。

　　今年以来，钢铁产量增势明显。1月份至9月份，全国粗钢产量为7.48亿吨，同比增长8.4%；生铁产量为6.12亿吨，同比增长6.3%；钢材产量（含重复材）为9.09亿吨，同比增长10.6%。

　　与此同时，钢材价格有所下降。1月份至9月份，中国钢材价格指数（CSPI）综合指数平均为108.58点，同比下降7.17点，降幅为6.2%。其中，长材指数平均为114.61点，同比下降5.0%，板材指数平均为104.81点，同比下降7.5%。

　　制造成本明显上升。今年以来，国产铁精矿、进口铁矿石、废钢、炼焦煤等主要原料价格普遍上涨，持续高位运行。1月份至9月份，主要原料采购成本与去年同期相比，进口铁矿石上升31.7%，国产铁精矿上升21.5%，废钢上升8.8%。

　　“钢铁企业成本上升压力较大。” 屈秀丽分析指出，今年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响，进口铁矿石价格大幅上涨，由年初的69.03美元/吨上涨到7月份的119.51美元/吨；加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升，钢铁企业成本大幅度上升，制造成本上升8%到10%，致使大部分企业效益同比下降。

　　数据显示，1月份至9月份，中钢协会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32.0%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。

　　对增产要清醒认识

　　当前，钢铁业面临的形势较为复杂，企业承压运行。从产能释放看，按照1月份至9月份的日产水平估算，今年全年我国粗钢产量将达10亿吨。根据最新预测，四季度增幅会有所降低，但全年粗钢产量也将达到9.94亿吨左右。中钢协提醒，广大钢铁企业要合理控制生产节奏，保持供需基本平衡。全行业要对增产保持清醒认识，不能重回增产不增效怪圈。

　　从进出口看，1月份至9月份，全国累计出口钢材5031万吨，同比减少267万吨，下降5.0%；累计进口钢材875万吨，同比减少122万吨，下降12.2%。中钢协分析指出，贸易保护主义抬头拖累全球经济增长，国际贸易环境变化的影响深远，钢材出口环境将愈发严峻，长期影响远没有消除。

　　从需求预测看，据世界钢协（WSA）10月份发布的短期预测，2019年全球钢铁需求量将增长3.9%，增速比上年回落0.7个百分点，预计2020年全球钢铁需求量仅增长1.7%，中国仍将维持增长但增幅将有较大幅度的下降。

　　此外，中钢协表示，环保执法仍需更加科学合理。目前，部分地区环保已达标的企业仍然要执行限产政策。为了完成减煤任务，有的地方政府要求钢焦联合企业将与大高炉配套的合法、合规、环保达标的大型焦炉退出，所需焦炭从外省采购，给企业安全稳定生产带来了极大困难。

　　“加大减税降费力度是国家支持实体经济的重要举措，企业普遍受益，但执行中企业也反映了一些问题，比如钢铁企业用电属于大工业用电，在执行过程中含税价保持不变，增值税税率降低造成电费不含税价不降反升。”屈秀丽说。

　　立足长远破解困局

　　令人欣慰的是，面对下行压力，国家实施积极的稳增长、扩内需政策，我国经济保持稳中有进态势。中钢协党委书记何文波强调，钢铁行业要在做好最坏打算的基础上树立信心，增强紧迫感和责任感，充分抓住目前的机遇期，在发展中解决存在的问题。除了推进加强行业自律、做好降本增效等工作外，钢铁业更要谋长远促发展。

　　9月7日，中国钢铁工业协会见证了15家钢铁企业共同签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》，这是钢铁行业践行绿色发展理念的新起点。“面对全世界最严格的排放限值要求，按时达到要求是我们的责任和使命。”何文波指出，要聚焦达到超低排放标准，瞄准影响超低排放的技术瓶颈，加大工作和投入力度，尽早实现全面达标排放。协会将及时开展钢铁企业超低排放改造工程效果评估，推动先进环保技术在钢铁工业生产实践中进一步创新应用和推广；深入分析超低排放改造、实施中遇到的新情况、新问题，及时了解企业的新诉求，并向有关部门提出政策建议。

　　深化供给侧结构性改革不能松劲。据了解，2019年钢铁行业巩固化解钢铁过剩产能成果专项督查工作已经结束，有关情况正在汇总研究，并将以此为契机，严肃查处违法违规新增产能、变相扩张产能的事件，防范任何形式的违规新增产能。

　　推进钢铁企业兼并重组是大势所趋。钢铁企业数量过多，集中度一直处于较低水平，严重影响我国钢铁行业高质量发展。2018年，我国前十家钢铁企业粗钢产量占比仅35.3%，无法形成有效的行业自律和规范经营，与行业有序发展和产业政策的要求差距很大，也远低于上下游主要行业的集中度水平。

　　今年，中国宝武重组马钢，是打造中国钢铁航母的重要之举。接下来，钢铁业还要按照企业自愿、优势互补、协同高效的原则积极推进兼并重组工作。（经济日报·中国经济网记者 周 雷）

(责编：庄红韬、杨曦)
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